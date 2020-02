Pallamano serie A: la cura Fusina funziona, Pressano batte anche Siena

Il terzo turno del girone di ritorno, è la giornata del Bolzano che vince il derby col Bressanone e si porta al secondo posto alla pari di Siena sconfitto dal Pressano.

Pressano imbattuto da quando ha portato sulla propria panchina Fusina, può contare su un settimo posto che è però ancora tutto da migliorare.

Quella con Siena è stata una di quelle partite mai in discussione: Pressano sempre in vantaggio senza subire nemmeno un pareggio.

Buono l’avvio per un 6 a 4 che sull’8 a 4 costituirà il massimo vantaggio dei padroni di casa.

Dopo un primo tempo che si concludeva sul 13 a 10, arrivava la progressione che sul parziale di 23 a 16 chiudeva l’incontro a favore del Pressano.

In una difesa ritrovata, bene il portiere Sampaolo ed in attacco Dallago. La capolista Conversano vince di misura a Trieste, ma una rete è sufficiente per mantenere inalterato il vantaggio sulle squadre inseguitrici.

Merano pareggia con Fondi ed è un punto sprecato. Gaeta perde a Cassano, ma solo al termine di una partita gagliarda nella quale era andato per due volte in vantaggio.

Un campanello d’allarme per il Pressano che sabato sarà in trasferta sul campo laziale, alla ricerca di un successo che dia continuità al proprio rendimento.

RISULTATI: Sassari – Cologne 34 – 25. Trieste – Conversano 30 – 31. Bressanone – Bolzano 25 – 26. Merano – Fondi 28 – 28. Pressano – Siena 27 – 22. Cassano – Gaeta 24 – 23. Appiano – Fasano si gioca oggi alle 16.

CLASSIFICA. Conversano 28. Bolzano e Siena 24. Cassano 23. Bressanone 22. Sassari 21. Pressano 17. Merano 14. Fasano 13. Fondi 9. Gaeta e Appiano 8. Trieste 7. Cologne 4. Appiano e Fasano 1 partita in meno.