Oltre 13 milioni di euro per Apt e Consorzi turistici di associazioni pro loco

13.187.290 euro è la somma complessiva che la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore al turismo Roberto Failoni, ha deciso di destinare, come anticipo sulle risorse per il 2020, a favore delle Aziende per il turismo e dei Consorzi turistici di associazioni pro loco.

“Con queste risorse – precisa l’assessore Failoni – Apt e Consorzi possono dare continuità alla loro attività nell’ambito del marketing turistico territoriale, in attesa della concessione definitiva dei finanziamenti per il 2020, che è attualmente in fase di definizione considerato che il 15 gennaio scorso era la data di scadenza della presentazione delle domande di finanziamento”.

L’anticipo è stato calcolato nella misura del 50% dei finanziamenti concessi nel corso del 2019.

La legge provinciale sulla promozione turistica prevede che annualmente vengano erogati finanziamenti a favore delle Apt e dei Consorzi di associazioni pro loco, per lo svolgimento delle loro attività nei rispettivi territori.

“In un territorio come il nostro – prosegue l’assessore Failoni – e in un mercato globale dove è forte la concorrenza, è importante che l’attività di promozione prosegua con continuità”.

