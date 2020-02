Nuovo direttivo per la Pro loco di Spormaggiore. Primo appuntamento il Carnevale in piazza

Con grande interesse da parte della comunità, il 24 gennaio 2020 è stato fondato il nuovo direttivo della Pro loco di Spormaggiore.

All’appuntamento presso l’aula magna delle scuole erano presenti numerosi soci, dimostrazione della grande attenzione che vi era per le sorti della Pro loco.

Il timore aleggiava nell’aria per la formazione del nuovo direttivo della Pro loco, ma è stato ben presto spazzato via lo scorso venerdì in occasione delle elezioni. L’aula magna delle scuole di Spormaggiore era infatti gremita di soci e parecchie sono state le persone che hanno dato disponibilità per fare parte del nuovo organo amministrativo.

Si è dovuto procedere alle votazioni per ricoprire i nove posti disponibili che rimarranno in carica per i prossimi tre anni. Il vecchio presidente, Emilio Cova ha lasciato il timone a Alessio Lorandini ed è stato riconfermato Ivan Zeni alla vicepresidenza. Marco Gasperetti, Graziano Tenaglia e Patrizio Zeni sono stati nominati alla gestione del magazzino, ad Antonella Tenaglia è stato assegnato il ruolo di segretaria, mentre Ivonne Osti e Gabriele Decarli sono stati scelti come referenti delle associazioni e responsabili marketing.

Questa settimana il nuovo direttivo si è riunito per la stesura del programma di eventi e attività turistiche del 2020. Il primo grande appuntamento per la Pro loco di Spormaggiore sarà il carnevale in piazza, sabato 22 febbraio con la pasta e il gruppo storico dei “Zusi”.

Non mancherà la sfilata delle mascherine e in chiusura l’immancabile polenta e “lucaniche”. Con l’occasione il direttivo guidato da Alessio Lorandini ha aperto il tesseramento all’Associazione per il 2020 e ha rinnovato l’invito a tutti coloro che vogliono contribuire nell’organizzare e proporre nuove attività per mantenere vivo il paese di Spormaggiore.

Il direttivo rimarrà in carica per i prossimi tre anni e dovrà portare avanti la promozione sociale e turistica di Spormaggiore all’interno programma di eventi dell’Altopiano della Paganella. E fare anche da traino al Parco Faunistico di Spormaggiore che è una delle attrazioni estive più importanti della Paganella. Oltre a riunire attorno a sé tutti gli enti e privati che organizzano attività sociali e turistiche per il paese.

Il primo appuntamento è quindi per il “Carnevale in piazza”, sabato 22 febbraio 2020 presso la Piazza della Chiesa di Spormaggiore a partire dallo ore 12.00 con la pasta organizzata dai “Zusi” e a seguire la sfilata delle mascherine.