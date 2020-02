Nuova follia dei centri sociali: Trento nuovamente sfregiata e devastata

Altra brutta giornata ieri per il capoluogo nuovamente devastato dai centri sociali e dagli anarchici.

In molti parlano di spettacolo indegno perpetrato sotto gli occhi delle forze dell’ordine senza che nessuna abbia fatto nulla.

La manifestazione è stata organizzata contro le forze dell’ordine che – secondo i centri sociali – tratterebbero male i detenuti di Spini di Gardolo, e per sostenere la mozione di Jacopo Zannini dell’altra sinistra presentata in consiglio comunale di Trento che chiede la cittadinanza a tutti gli immigrati e a tutti i profughi indistintamente anche prima che venga deciso lo status di profugo.

Il corteo è partito dalle vicinanze di Piazza Duomo, dove in verità non sarebbero potuti entrare, e si è snodato in via Belenzani, via Roma, all’esterno di piazza Dante, per tornare, dopo una pausa davanti alla stazione alla Portela fino all’ex unicredit.

Il finale della manifestazione presso Unicredit è stato abbastanza singolare visto che la banca è ormai chiusa da due anni. Probabilmente quelli dei centri sociali non ne erano a conoscenza.

Purtroppo lungo il corteo i manifestanti hanno devastato qualunque cosa trovassero sulla propria strada.

I cittadini più di una volta hanno stimolato le forze dell’ordine a mettere fine allo scempio ma nessuno si è mosso.

Hanno sfregiato la chiesa di San Pietro a Trento scrivendo su una delle facciate «Bruceremo le Chiese» fatta con la vernice.

Poi lungo il percorso hanno rovinato i muri con delle scritte incomprensibili fatti con vernice e bombolette spray soprattutto nella zona della piazzetta Michael Gaismayr e piazzetta dell’Anfiteatro.

I messaggi scritti sono molto violenti e fa specie che i centri sociali li abbiano fatti sotto gli occhi delle forze dell’ordine che in grande quantità hanno scortato i circa 15 ragazzi che hanno devastato la città in un pomeriggio di follia.

Sorprende infatti che una cinquantina fra poliziotti e Carabinieri siano stati presenti ad un corteo che contava forse una ventina di ragazzi.

Intanto si apprende che la Polizia Municipale ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti per le scritte sulla chiesa.