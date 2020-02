Elezioni comunali 2020: in pochi in piazza per Franco Ianeselli e il suo fido Pattini

Franco Ianeselli decide di andare a Sopramonte ad ascoltare la gente e i suoi problemi: come testimoniato dalla foto da lui stesso postata sulla sua pagina Facebook e che riproduciamo, è stato un indiscusso “successo” di pubblico. Cioè praticamente è andato deserto.

Dal momento che normalmente ad essere pubblicate sono le foto migliori, possiamo immaginare le altre.

Del resto i trentini non sono abituati a vedere i gazebo del PD trasformati in punto d’ascolto, dopo anni nei quali la sinistra è stata partito di potere chiuso nel palazzo.

Cosa che per altro da sindacalista, ha fatto anche Franco Ianeselli che ha riscoperto la piazza solo dopo che il centro destra ha conquistato il governo della Provincia.

Un’altra curiosità. Ianeselli punta su una campagna elettorale di periferia per dimostrare come è amico del popolo.

Anche la scelta del quartiere di Cristo Re, dove tutti i residenti sono a dir poco inferociti per quanto ha fatto il centro sinistra in questi anni, non è stata la migliore.

Il rione infatti è stato più sacrificato del capoluogo ed è stato devastato da scelte a dir poco allucinanti che hanno influito su commercianti e i residenti.

Un rione, quello di Cristo Re, completamente abbandonato dal centro sinistra che non ha saputo arginare la criminalità concentrata nei paraggi della sala scommesse Sisal di via Fratelli Fontana, lasciato alla deriva strade e marciapiedi pieni di buche, isolando la parte nord rimasta senza trasporti per gli anziani che per andare al santa Chiara devono prendere 4 autobus. Negli ultimi 5 anni il degrado dei giardini di piazza Cantore e parco Braille è aumentato, come i furti negli appartamenti.

Ianeselli ha visitato la sede del suo ufficio elettorale che si trova in via Scopoli.

Le sue cene elettorali come pubblicato sulla sua pagina Facebook, hanno un ospite d’onore del tutto particolare: il consigliere comunale Alberto Pattini del Patt.

Chissà probabilmente Pattini tra una forchettata di baccalà – definito sontuoso da Ianeselli – e l’altra, starà caldeggiando una carica nell’ipotetica futura giunta di sinistra, per battere sul tempo i suoi compagni di partito.

Cioè quel Patt che in cambio dell’appoggio alla coalizione di sinistra, ha subito chiesto in cambio dei precisi incarichi: decisamente una lezione di stile ma soprattutto la dimostrazione che la vecchia politica non è ancora sconfitta.

Di certo Ianeselli è già entrato in modalità elettorale diventando piacione e amico di tutti, occhio ai travestimenti però.