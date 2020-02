«Dobbiamo controllare per il CoronaVirus»: l’anziana apre la porta e viene derubata da due finti addetti del comune

Si sono finti addetti al comune per il controllo del famigerato «CoronaVirus» e con questo espediente hanno rapinato una signora anziana di Ala.

Ormai al peggio non c’è più fine e i ladri approfittano di qualsiasi fatto di cronaca per trasformarsi in voraci avvoltoi pronti a colpire la preda.

Quello delle truffe ai danni degli anziani è un fenomeno in continuo aumento. L’ennesimo episodio è avvenuto ad Ala dove i ladri si sono finti addetti del comune riuscendo ad entrare in casa dell’anziana.

Solo pochi giorni fa ne avevamo descritto il fenomeno in aumento.

In questo caso due malviventi hanno suonato al campanello di una donna fingendosi addetti del comune incaricati di effettuare dei controlli sull’acqua per l’eventuale presenza del Coronavirus.

La donna ha aperto loro la porta, e una volta all’interno le hanno spruzzato uno spray con lo scopo di intontirla.

Hanno poi convinto la donna a mettere denaro e gioielli in frigo per debellare l’eventuale virus e a uscire sul balcone, chiudendola fuori. I ladri, indisturbati, hanno quindi portato via il denaro e i gioielli e se ne sono andati via.

La donna è poi ritornata cosciente e una volta capito quello che era successo si è messa a urlare attirando l’attenzione dei vicini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la donna è stata portata in ospedale per dei controlli.

L’amministrazione del comune di Ala ha pubblicato un avviso sui canali social in cui afferma che il Comune non ha mai incaricato nessuno per questo tipo di controlli e trattandosi di un’evidente truffa, consiglia di non aprire mai la porta e di chiamare subito le Forze dell’ordine.