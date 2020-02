CoronaVirus: Italia isola il Virus, salgono a 305 i morti. La testimonianza telefonica di un italiano a Wuhan per lavoro

In Trentino non ci sono casi di CoronaVirus. A confermarlo ieri è stato il governatore Maurizio Fugatti in una conferenza stampa dove ha spiegato che le cinque persone, universitari e ricercatori arrivati in Trentino venerdì non hanno nessuna sintomatologia riconducibile all’epidemia in atto per la quale l’OMS ha dichiarato l’emergenza mondiale.

I cinque hanno volontariamente deciso, con un meritorio atto di disponibilità nei confronti della comunità trentina, di accettare una permanenza in “isolamento fiduciario” presso l’ex Hotel Panorama di Sardagna (4 persone) e presso una civile abitazione privata (1 persona).

Il Dipartimento della Salute provinciale, unica provincia o regione italiana a farlo, sta distribuendo ad ogni medico di medicina generale ed ogni pediatra un kit con guanti e mascherina.

Pubblicità Pubblicità

Nel pomeriggio dopo i malumori e i timori degli abitanti di Sardagna è salita in paese la consigliera provinciale Katia Rossato che ha dichiarato che «non ci deve essere nessun panico nei confronti degli ospiti della struttura dell’ex Hotel Panorama e anzi è da lodare il loro comportamento con cui, volontariamente e con responsabilità, si sono proposti alle strutture sanitarie secondo le procedure dell’”isolamento fiduciario”. Al contempo voglio ricordare che l’esposizione al coronavirus può avvenire mediante un contatto strettamente ravvicinato con la persona malata, non con contatti distanti con una persona asintomatica. Le misure messe in atto in Trentino sono all’avanguardia per gestire al meglio la situazione. Questa notizia può metterci al riparo da ogni pericolo? Certamente no, ma risulta inopportuno creare una psicosi semmai per proprio tornaconto».

Intanto le vittime sono salite a 315 e di registra il primo caso di morte per il virus fuori dalla Cina. Si tratta di un cittadino cinese di 44 anni, morto nelle Filippine.

I dati del governo cinese parlano di 15 mila contagiati ma altre fonti non governative citano invece 120 mila persone ammalate, mille delle quali in condizioni critiche.

Oltre 50 mila le persone sotto osservazione in Cina e 130 le persone infettate nel mondo. L’ospedale, costruito in 10 giorni a Wuhan, è operativo con oggi e potrà contenere 1000 malati. In corso i lavori per costruirne subito un altro che sarà consegnato il 6 febbraio del 2020.

Pubblicità Pubblicità



A riguardo portiamo all’attenzione una testimonianza telefonica di un dipendente di una grossa azienda italiana che si trova in Cina per lavoro. (potete sentirla cliccando sulla foto del titolo) Vero o Falso? non lo sappiamo e lasciamo serenamente il giudizio insindacabile ai nostri lettori.

L’Italia si trova nel terzo giorno del suo stato d’emergenza sanitaria per il Coronavirus con una buona notizia: i casi di malattia restano, per ora, due. E mentre è partito da Pratica di Mare il Boeing KC767 dell’Aeronautica militare che domani riporterà in patria 67 italiani rimasti a Wuhan la Cina la città di Wenzhou ha imposto restrizioni al movimento dei suoi oltre nove milioni di abitanti e ha chiuso le sue strade, adottando così le misure più drastiche per il contrasto del coronavirus fuori della zona dell’epicentro, quella di Wuhan.

Solo un componente di ogni nucleo familiare potrà uscire di casa ogni due giorni per acquistare beni di prima necessità, hanno deciso le autorità locali.

Per la diffusione del virus rimangono in piedi due ipotesi: o è partito dal mercato ittico di Wuhan e quindi è di origine animale, oppure c’è stata la fuga di qualche batterio da un laboratorio chimico che studia armi chimiche e batteriologiche. Qualsiasi sia il vero motivo di questo virus, la sua potenza ha messo in ginocchio la prima economia del mondo costretta a chiedere aiuto anche per le sole mascherine che sono ormai introvabili in tutta la Cina.

Durante una conferenza stampa allo Spallanzani, il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato: «Abbiamo isolato il virus».

E ha spiegato: «Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione». «Ora i dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. l’Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca», ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani Giuseppe Ippolito.

Quanto ai due turisti ricoverati: «Mantengono condizioni cliniche discrete pur presentando, entrambi, polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale».

In Cina comunque dal CoronaVirus di guarisce: Il numero di persone guarite e dimesse dagli ospedali in Cina infatti sale a 328, come indica il bollettino quotidiano della la National Health Commission. Ieri erano 85, di cui nelle 45 nella provincia di Hubei, epicentro del virus.