Cinesi in quarantena all’ex Panorama: la protesta e le preoccupazioni dei residenti di Sardagna

La comunità di Sardagna reagisce duramente alla presenza di due ricercatori cinesi messi in “isolamento fiduciario” che all’hotel ex Panorama riaperto per l’occasione

I due ricercatori erano stati messi in quarantena al loro arrivo a Trento dalla Cina.

Nessuno era stato avvertito e così quanto venerdì pomeriggio in paese è risuonato il ripetuto urlo delle sirene, la gente si è allarmata.

Pubblicità Pubblicità

Interpellate anche le forze dell’ordine che sarebbero state all’oscuro di tutto e solo in tarda serata tramite il sindaco, è arrivata la notizia.

La prossima settimana sarà convocato un consiglio di circoscrizione straordinario al quale saranno invitate le autorità coinvolte in questa decisione e i timori sono tanti.

Prima di tutto l’ ex Hotel Panorama si trova in paese a fianco di case e attività commerciali.

Da anni è dismesso, seppur completamente arredato, ma è privo di manutenzione, ma sopratutto non è adibito a struttura ospedaliera.

Pubblicità Pubblicità



La paura è che essendoci a disposizione al suo interno molte camere, la scelta si possa ripetere per eventuali ulteriori casi che richiedano la messa in quarantena.

Insomma una situazione molto delicata con la popolazione che non vuole essere ricordata o per la discarica o indicata per essere luogo di quarantena anche se tutti confidano in una precauzione obbligatoria, ma inutile.