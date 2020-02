Ville d’Anaunia, il patrono sarà San Vigilio

Il santo patrono e i referendum consultivi sono stati i focus principali dell’ultimo Consiglio comunale di Ville d’Anaunia, durante il quale è stata esaminata la proposta di Statuto elaborata dalla commissione paritetica.

L’aula ha approvato i primi 16 dei 32 emendamenti presentati dai diversi gruppi consiliari: oltre al preambolo con l’introduzione storica, geografica, economica e sociale, è stata trovata una convergenza sul patrono San Vigilio, oltre che sulle regole alla base dei referendum consultivi.

Affinché questi elementi diventino attuativi, al termine dell’esame delle proposte di modifica e dei correttivi, il Consiglio dovrà approvare il nuovo Statuto a maggioranza qualificata, ossia con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. La discussione degli altri emendamenti proseguirà giovedì prossimo, 6 febbraio, a partire dalle 18.

Pubblicità Pubblicità

Prima della discussione, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mendini ha proposto un minuto di silenzio in memoria di due cittadini, Andrea Concini e Corrado Ferrarolli, la cui scomparsa ha profondamente colpito l’intera comunità di Ville d’Anaunia.

Introducendo la discussione della proposta di Statuto, Mendini ha ringraziato i membri della Commissione – nominati dal Consiglio – che hanno elaborato il documento, frutto della sintesi degli Statuti degli ex Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno e degli input de gruppi consiliari. “L’obiettivo – ha evidenziato il presidente del consiglio – è che ci sia la massima condivisione dei contenuti di un documento tanto importante per la vita amministrativa del nostro Comune”.

Pubblicità Pubblicità

Con il voto unanime dell’aula, sono state approvate le integrazioni al preambolo (elaborato dai presidenti dell’aula che si sono succeduti, Marco Benvenuti e Mendini) proposte dai gruppi “Dinamica” e “Insieme verso il futuro” che, come ha spiegato il consigliere Rolando Valentini, sono frutto del “coinvolgimento di alcune persone di provata conoscenza della storia e delle caratteristiche del nostro territorio”.

Sempre su proposta dei due gruppi (con modifiche apportate con l’intervento di esponenti di “Ora” e “Costruiamo il nostro futuro”) è stato inoltre aggiunto un articolo che prende atto della situazione attuale: lo stemma e il gonfalone comunale sono costituiti dagli stemmi degli ex Comuni andati a fusione e sarà compito del consiglio ridefinire questi elementi nel corso della prossima legislatura.

Pubblicità Pubblicità



L’approvazione unanime del santo patrono di Ville d’Anaunia, San Vigilio, proposto del presidente Mendini, è stato preceduto dalla proposta del consigliere Samuel Valentini di coinvolgere prossimamente la popolazione nella scelta, nell’ambito di una consultazione, mentre il sindaco Francesco Facinelli ha ammonito: “La scelta non si trasformi in un talent show dei santi”.

In materia di consultazioni popolari, sono tre gli emendamenti proposti da maggioranza e minoranze (tutti approvati all’unanimità) all’articolo elaborato dall’assessore delegato Gloria Concini, che proponeva tra le altre cose il quorum 0 per la validità del voto. Le modifiche approvate prevedono che i referendum confermativi e propositivi vengano richiesti da almeno il 5% degli iscritti nelle liste elettorali (la proposta della commissione era del 10%) oppure direttamente dal sindaco, mentre il quorum per la validità del voto è stato portato al 25%. La validità del risultato sarà per l’intera legislatura.

Sulla riduzione del numero di firme da raccogliere è intervenuto il consigliere Michele de Concini, che ha stigmatizzato la motivazione alla base della proposta avanzata dai gruppi Dinamica e Insieme verso il futuro, tanto da astenersi al momento della votazione. “L’esperienza insegna – si legge nell’emendamento dei due gruppi – che molte persone, anche se convinte della bontà del quesito, spesso non firmano per paura di esporsi”.

Una considerazione che, secondo de Concini “rappresenta una sconfitta per le istituzioni. Non può essere questa la motivazione principale che può portare alla riduzione del numero di firme da raccogliere: chi vuole il bene della propria comunità non può aver paura di esporsi attraverso uno strumento legale come la raccolta di firme per un referendum”.

Giuseppe Mendini (Insieme) ha spiegato che quella riportata nel documento è solo una delle motivazioni, perché l’obiettivo è quello di favorire la partecipazione. Graziano Tolve (Costruiamo) si è detto d’accordo con de Concini, ma ha evidenziato la necessità di fare in modo che ci sia sempre maggiore serenità da parte delle persone ad esporsi, anche quando i temi discussi riguardano gli interessi di gruppi specifici.

La vicesindaco Romina Menapace si è detta convinta che le raccolte di firme nella comunità locale non incontrino particolari ostacoli, ma si è detta favorevole all’iniziativa che punta a rendere questa procedura più snella.

Infine, attraverso l’emendamento dei gruppi Dinamica e Insieme, è stato aggiunto – all’interno dei principi ispiratori – un accenno alla solidarietà e alla cooperazione di popoli e persone impoveriti, oltre che alla pace e alla denuclearizzazione.

Il Comune – si legge nella nuova versione dello Statuto illustrata da Rolando Valentini (Dinamica) – diffonde una cultura della cooperazione e di solidarietà, destinandovi ogni anno una piccola parte del proprio bilancio.

Alla luce delle osservazioni del sindaco Facinelli, dell’assessora Maria Teresa Giuriato e dei consiglieri Stefano Zanini e Samuel Valentini (Ora) non è stato quantificato l’importo da destinare a queste iniziative. In particolare, Zanini ha evidenziato come la solidarietà spetti ai singoli cittadini e non all’ente pubblico, le cui risorse derivano da tasse e imposte.