Via libera al “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022”

Individuare misure anticorruzione più efficaci e meno standardizzate, valorizzandone la concretezza e l’utilità, e accrescere la trasparenza della pubblica amministrazione ad ogni livello: questi in sintesi gli obiettivi del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022”, approvato dalla Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, e redatto seguendo le indicazioni del nuovo Piano Nazionale anticorruzione approvato dall’Anac-Autorità nazionale anticorruzione.

Il Piano dedica una particolare attenzione all’adeguamento della mappatura dei processi, all’analisi del rischio e alla ridefinizione dei criteri per la rotazione ordinaria e straordinaria degli incarichi dirigenziali e direttivi.

Previsto inoltre un potenziamento del “Portale Amministrazione Trasparente”, per migliorarlo ulteriormente soprattutto ai fini della fruibilità del cittadino, migliorando quindi l’accessibilità dall’esterno a documenti e informazioni riguardanti l’attività dei vari comparti dell’amministrazione.

Il nuovo responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per la Provincia autonoma di Trento è Luca Comper dirigente generale della Unità di missione strategica affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza, che coordinerà un gruppo di referenti dipartimentali.

Il Piano, di valenza triennale, dovrà essere aggiornato annualmente anche mediante acquisizione delle istanze dei portatori di interesse.

