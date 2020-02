Trento: due studenti cinesi messi in isolamento fiduciario

Due studenti cinesi sono arrivati ieri a Trento. Non presentano nessun sintomo di Coronavirus, ma devono comunque stare 14 giorni in isolamento fiduciario, il tempo dell’incubazione del virus.

E’ questa la procedura voluta dal Ministero della Salute. In questi 14 giorni gli studenti non devono avere contatti con l’esterno.

Si tratta però di una misura volontaria. Gli studenti non sono segregati in casa ma possono anche uscire all’esterno benchè sia stato consigliato loro di non farlo.

Gli studenti fanno parte di uno scambio accademico e non provengono dalla zona di Wuhan. Nonostante ciò il protocollo indica che la situazione da seguire è stessa per qualsiasi zona della Cina.

Il Coronavirus ha però creato una forte psicosi nella popolazione trentina, tanto che le mascherine stando andando a ruba in tutta la provincia. Nelle sale d’attesa dei medici molto spesso i pazienti arrivano con la mascherina o una volta all’interno si lavano più volte le mani.

La Provincia ha comunque consigliato di non allarmarsi ma di conoscere prima il problema e i sintomi e di prendere in caso le giuste precauzioni.

Anche in Trentino, come nel resto del Paese, si stanno applicando le misure previste dal ministero della salute per gestire il fenomeno del contagio da Coronavirus.

In queste ore i soggetti provenienti dalla Cina vengono invitati a seguire un protocollo precauzionale – definito isolamento fiduciario – indipendentemente dalla sintomatologia presentata.

In pratica è stata individuata una zona isolata e protetta per consentire a cittadini cinesi che entrano nel nostro territorio di far decorrere in via precauzionale i 14 giorni previsti per un’eventuale incubazione della malattia.

L’inserimento in tale struttura viene fatto previa accettazione volontaria da parte degli interessati.

Si tratta, è opportuno chiarirlo ancora una volta, di una misura estremamnente prudenziale che viene applicata anche se i soggetti non presentano sintomi.

In quest’ultimo caso infatti è prevista una procedura diversa che prevede l’immediata effettuazione di analisi e il ricovero nel reparto malattie infettive. Alla data odierna non è stato effettuato alcun ricovero in Trentinno della fattispecie poc’anzi descritta.