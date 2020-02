Morto Luciano Gaucci, storico presidente del Perugia

Luciano Gaucci, a lungo presidente del Perugia tra gli anni ’90 e 2000, è morto oggi a Santo Domingo.

Gaucci, che aveva 81 anni, era andato inizialmente nella Repubblica Dominicana per sfuggire ad accuse di bancarotta fraudolenta in conseguenza del fallimento del club umbro.

Dopo aver patteggiato e usufruito di un indulto era rimasto nell’isola dei Caraibi: era da tempo malato gravemente.

Nel mondo dello sport prima del calcio si era affermato nell’ippica. Oltre al Perugia, che portò in semifinale di Coppa Italia nel 2002/2003 e a giocare la Coppa Uefa nel 2003/2004 dopo la vittoria in Intertoto, è stato proprietario anche di Viterbese, Sambenedettese e Catania.

In passato aveva ricoperto la carica di vicepresidente della Roma al fianco di Dino Viola.

Schietto, impulsivo (anche troppo, in occasione della rissa con Matarrese del Bari) padre-padrone, coraggioso abbastanza per non avere timore di confrontarsi coi più forti nemmeno nel mondo degli affari: in un mare di squali sapeva come farsi largo.

E cominciò con la sua impresa di pulizie che chiamò “la Milanese”. Il motivo? Fu lui stesso a spiegarlo: “Se avessero saputo che era di Roma mi avrebbero forse fatto lavorare?”.

Il fiuto lo ha sempre avuto, nel bene e nel male è riuscito a realizzare un piccolo miracolo economico tutto personale partendo dal basso.

Amava rischiare e aveva la passione per cavalli. Tutto nacque infatti dall’acquisizione della scuderia che presto diventerà una delle più note e ricche del settore. Al resto ci pensò Toby Bin, il “brocco” (così era definito con molta perplessità) che Gaucci acquistò per 12 milioni e poi diventò campione di razza conseguendo una serie di vittorie tanto entusiasmanti quanto proficue.

I successi del «Brocco» portano in dote una somma incredibile, pari a 3 miliardi delle vecchie lire. Ne intascherà ben 7, invece, quando deciderà di vendere quell’animale che era stato una miniera d’oro.

È il momento migliore della vita imprenditoriale di Gaucci. Il vento soffia nelle sue vele e capisce che tanta fortuna va ricambiata. Non vuole fermarsi e decide che è giunta l’occasione tanto attesa per fare un passo in avanti, salire di un altro gradino e diversificare i propri interessi: prima fonda la “Galex, marca d’abbigliamento, e poi entra nel calcio rilevando il titolo sportivo del Perugia per la cifra di 2 miliardi di lire.

Gaucci fu colui che scoprì Materazzi (“dopo di lui a Perugia il vuoto” disse) e Grosso due nomi che pochi tifosi della nazionale scorderanno e che fece esordire Nakata a Saadi, figlio del dittatore libico Gheddafi.