Marco Ianes lascia i Verdi e passa a Futura nell’ottica di sostenere la candidatura a sindaco di Ianeselli.

Un divorzio che non è una novità assoluta, perché il rapporto tra Ianes e la sua origine politica nei movimenti ambientalisti cittadini, è sempre stata conflittuale.

Già nel 2015 aveva abbandonato i Verdi dei quali era stato anche portavoce, per poi ricandidarsi e subentrare nel novembre dello scorso anno a Lucia Coppola nel frattempo eletta consigliera provinciale.

Prima di entrare in consiglio comunale, Ianes si era segnalato per interventi duri nei confronti dell’amministrazione di centro sinistra, tanto che non era per nulla scontato il suo restare in maggioranza.

Se ne fosse uscito però, si sarebbe aperta una crisi che con ogni probabilità avrebbe portato ad elezioni anticipate.

Ianes invece, è rimasto disciplinatamente al suo posto contribuendo in modo fondamentale a portare a termine la legislatura.

Le incongruenze di Ianes non finiscono qui: dichiara infatti di aver ben scarso feeling con Lucia Coppola per poi entrare a far parte di Futura, partito del quale l’ex passionaria verde è vicepresidente.

Non solo, in questi anni sono state numerose le «minacce» da parte di Ianes di dire addio alla politica. Affermazioni poi regolarmente smentite quando è arrivata l’opportunità di tornare in politica.

Di seguito la nota diffusa da Marco Ianes tramite il suo profilo Facebook: “ Ero perplesso sul ricandidarmi, anzi ero quasi determinato a chiudere il mio impegno politico, uscendo dal consiglio comunale, dopo un anno e mezzo circa di impegno. Franco Ianeselli mi ha convinto, con un bel confronto sincero, a dare una mano alla coalizione, per governare la città che amo e in cui vivo. Diverse forze politiche mi hanno offerto la possibilità di partecipare alle prossime elezioni. Ringrazio tutti coloro che mi hanno chiesto di partecipare. Ufficializzo la disponibilità data a FUTURA. Mi impegnerò, nelle prossime settimane e mesi per contribuire a raggiungere l’obiettivo di garantire un governo della città solidale, che sappia dare valenza ai concetti importanti di sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente”.