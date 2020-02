La Giunta lavora per semplificare la pubblica amministrazione per mettere al centro cittadini e imprese

E’ uno sforzo a 360 gradi quello che sta portando avanti l’amministrazione provinciale sulla semplificazione e sulla digitalizzazione dell’attività amministrativa, mettendo al centro cittadini e imprese.

Per fare il punto della situazione e per raccogliere proposte e suggerimenti il presidente, Maurzio Fugatti e l’assessore alle attività economiche, Achille Spinelli, insieme al direttore generale, Paolo Nicoletti e ai dirigenti Cristiana Pretto, Laura Pedron e Luca Comper, hanno incontrato i rappresentanti delle categorie economiche e del Consorzio dei Comuni.

“E’ un tema importante e prioritario per noi – ha detto il presidente Fugatti – e abbiamo bisogno della vostra collaborazione e delle vostre sollecitazioni. Noi ci siamo, abbiamo già messo in campo molte iniziative e siamo pronti ad intervenire ulteriormente a livello normativo, ma senza il vostro aiuto non possiamo farlo in maniera veramente efficace”.

Fra i temi al centro dell’incontro e oggetto anche del recente rinnovo contrattuale dei dipendenti degli enti locali, quello degli orari degli uffici della pubblica amministrazione che devono essere più in linea con le esigenze del mondo economico e degli utenti.

“L’intento – ha ricordato il direttore generale, Nicoletti, è quello di uniformare il più possibile gli orari delle strutture operative, con la possibilità di poter accogliere le richieste del pubblico anche il venerdì pomeriggio o il sabato mattina”.

“Considerata la vastità degli argomenti – ha ricordato l’assessore Spinelli – possiamo dire di avere un cantiere aperto sulla semplificazione e sulla digitalizzazione quasi in ogni settore. Stiamo approfondendo anche la legge provinciale relativa agli incentivi alle imprese – ha spiegato Spinelli – con l’intenzione di andare a modificarla durante questo anno e con l’obiettivo di avere una maggiore ricaduta fiscale sul sistema trentino, perché noi viviamo di risorse tributarie e quindi dobbiamo massimizzare in ogni livello questa ricaduta. E’ partito anche – ha aggiunto Spinelli – il percorso di razionalizzazione sui controlli alle imprese e anche questo vedrà la luce nel 2020. L’obiettivo generale, sul fronte della digitalizzazione, è quello di riuscire ad allineare le banche dati dei vari soggetti e sfruttare una serie di sinergie che possano aumentare i tempi di risposta che la pubblica amministrazione è in grado di mettere in campo”.

Cristiana Pretto, dirigente dell’Unità di missione strategica che si occupa di semplificazione e digitalizzazione, ha poi illustrato il pacchetto di misure già attuate nel 2019 o in via di attuazione nei prossimi mesi, a partire da quelle relative alla legge di semplificazione e potenziamento della competitività approvata lo scorso anno dal Consiglio provinciale.

Sul fronte degli appalti e dei contratti si sta lavorando per unificare in un unico testo, che dovrebbe andare in Consiglio a giugno di quest’anno, tutte le norme che costituiscono l’ordinamento provinciale sui contratti pubblici, per avere un quadro normativo esaustivo a beneficio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori economici.

Sul fronte della trasparenza dei contratti pubblici è stata messa a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici un’unica piattaforma che raccoglie tutti i dati e le informazioni dei contratti pubblici provinciali, connessa con le banche dati nazionali. Azioni rilevanti sono state intraprese anche per quanto concerne la digitalizzazione dei settori dell’urbanistica e dell’edilizia e nel campo degli incentivi alle imprese.

E’ inoltre in corso la revisione delle modalità di erogazione e di fruizione dei servizi digitali sul sito istituzionale, nella logica della centralità dell’utente e della omogeneità degli strumenti di interazione con le pubbliche amministrazioni del territorio e in coordinamento con le analoghe iniziative degli enti locali e si sta lavorando per arrivare ad uno sportello unico delle attività produttive (SUAP) che permetta una progressiva estensione della piattaforma a tutte le pratiche di impresa di competenza non solo comunale ma anche provinciale o di altri enti.

In atto, infine, per favorire l’accesso ai servizi digitali (es. pagamenti elettronici), anche attività mirate di comunicazione e diffusione presso i cittadini dell’identità digitale (SPID) e di ulteriori canali interattivi fruibili direttamente via smatphone (es. app IO).