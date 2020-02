La comunità di Ville d’Anaunia si appresta a salutare per l’ultima volta Mario Paoli, scomparso a 89 anni

L’impegno a favore della comunità, la valorizzazione delle tradizioni e la trasmissione ai giovani della passione per la montagna.

È questa l’eredità che Mario Paoli lascia non solo alla cittadinanza di Nanno, ma all’intera comunità di Ville d’Anaunia che lo ha conosciuto e apprezzato e che ora si appresta a salutarlo per l’ultima volta.

Paoli, 89 anni, è stato presidente della Sat di Rallo e uno dei volontari più attivi della Pro Loco di Nanno. Lascia la moglie Violetta e le figlie Marisa e Claudia che, assieme alla dedizione per il lavoro, hanno rappresentato i capisaldi della sua vita.

Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Nanno, lunedì prossimo 3 febbraio alle 14, mentre il rosario verrà recitato domani sera, domenica 2 febbraio, alle 20.

La figura di Mario Paoli è ricordata con sincera gratitudine dall’assessore comunale all’agricoltura Tiziano Ioris e dall’ultimo sindaco di Nanno, Enzo Bergamo: “È stato un esempio di passione e impegno fattivo nel sociale – sono le loro parole -. L’associazionismo lo ha portato ad essere sempre in prima fila in occasione di manifestazioni, festività e altri importanti momenti di ritrovo e socializzazione per la cittadinanza. Ma Mario è stato anche e soprattutto un testimone di come la montagna possa essere vissuta con amore e rispetto”.

