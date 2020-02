Claudio Cia e Andrea Merler contro le fake news del «Trentino»

«I bambini hanno molta fantasia, ma anche i giornalisti non scherzano. Dopo il #fantacalcio, la #fantapolitica» – Questo il commento di Andrea Merler dopo l’uscita sul media «Il Trentino» della notizia che le liste civiche hanno deciso di andare da sole staccandosi dalla lega.

È una pura invenzione naturalmente, anche perché nessun giornalista del media in questione ha mai nemmeno telefonato all’esponente di Civica Trentina.

Tutto inventato insomma, dalla a alla zeta.

Claudio Cia invece argomenta in modo più approfondito la bufala della testata del «Trentino» anche se in concreto il concetto è lo stesso.

«Ci tengo a comunicare che non sono neppure stato sentito dal giornalista che ha scritto nero su bianco che “correremo in alternativa alla Lega il 3 maggio”!

Pensare che le comunali di Trento possano, almeno da parte di AGIRE per il Trentino e da parte mia, avere una qualunque influenza sulla #coesione del centrodestra a livello provinciale, è come pensare di non mangiare cinese per non prendere il coronavirus. Una fesseria. L’obiettivo è uno solo, fare uscire dall’immobilismo amministrativo causato dal centrosinistra questa città, che merita indubbiamente di più, scongiurando che Trento venga tenuta ferma per altri 5 anni da un sindacalista di sinistra…#FAKENEWS#TRENTO2020» – questo quanto scritto sulla sua pagina facebook dal consigliere provinciale.

A riguardo dell’incontro per nulla segreto, infatti il segretario della lega Mirko Bisesti era a conoscenza di tutto, Claudio Cia spiega: «Non capisco dove sia la notizia. Si è trattato di uno dei molteplici incontri in preparazione alle comunali del 3 maggio, come già ce ne sono stati, e come sicuramente ce ne saranno, per definire la migliore strategia politica da portare avanti come forze civiche e territoriali»

Per la testata «Il Trentino» l’inventarsi di sana pianta le notizie rientrerebbe nella regola.

Il 14 di gennaio 2020 era insorta Confcommercio per voce del suo vicepresidente Marco Fontanari dopo un’altra bufala pubblicata sul quotidiano totalmente inventata.

In quel caso Marco Fontanari e Stefano Andreis dopo aver letto l’articolo apparso sul Trentino, dove venivano fatte delle illazioni, risultate poi prive totalmente di fondamento, su una possibile candidatura alla presidenza della sezione di Rovereto e Vallagarina di ConfCommercio caddero dalle nuvole.

I vertici della ConfCommercio reagirono prontamente smentendo attraverso un comunicato tutto.

Nell’ultimo rilevamento ADS Notizie il Trentino Alto Adige nel mese di settembre 2019 ha venduto 7.719 copie, perdendo quasi 1.200 copie rispetto allo stesso mese del 2018.

Da ricordare che il 75% delle copie vendute dalla testata sono distribuite sul territorio alto Atesino e non nel Trentino.

Negli ultimi 10 anni il quotidiano ha perso il 43% delle copie vendute.