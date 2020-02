A Campo si cerca “La lugiangia pù bona”

Anche quest’anno l’associazione Ciamp – nata con l’obiettivo di raccogliere fondi per il restauro della chiesetta di Santa Lucia nella frazione di Campo – organizza il tradizionale evento “La lugiangia pù bona”.

In vista della sfida che il primo marzo porterà all’elezione del miglior insaccato tradizionale, sono state aperte le iscrizioni: per partecipare c’è tempo fino al 24 febbraio.

Va detto che questo appuntamento non è dedicato ai macellai, ma ai contadini appassionati che tramandano le tradizioni di padre in figlio. In occasione delle scorse edizioni, i partecipanti erano stati una trentina e provenivano non solo dalla Val di Non.

Per concorrere all’elezione della migliore “lugiangia” casalinga, basterà consegnare 3 lugiange e riportare gli ingredienti. La commissione incaricata di giudicare gli insaccati sarà composta da esperti salumieri e rappresentanti della comunità.

Per una migliore organizzazione, gli interessati possono contattare Orietta (333.5746794) e Marcella (339.1171729) oppure inviare una mail all’indirizzo ciamp.tassullo@gmail.com. Nel contesto della manifestazione, il primo marzo, verrà proposta una merenda a base di affettati, formaggi e minestra.

