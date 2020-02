200 firme per chiedere l’installazione di avvisatori acustici ai semafori

Sono 200 le firme raccolte per la petizione online per l’installazione di avvisatori acustici a tutti i semafori di Trento, raccolte sulla piattaforma Change.org.

Un traguardo che permette di rendere le firme reali e presentare la richiesta al Comune di Trento.

L’avvisatore acustico è di fondamentale importanza per facilitare l’attraversamento delle strade in corrispondenza dei semafori, per chi è non vedente o ipovedente.

Pubblicità Pubblicità

Si tratta di un dispositivo acustico che da il via libera per attraversare la strada evitando il crearsi di situazioni pericolose o a rischio.

Ad esserne dotati sono ben pochi semafori in città e quindi la petizione propone una soluzione abbastanza facile per risolvere il problema di chi purtroppo vive quotidianamente una situazione di pesante disagio.

A lanciare la petizione online indirizzata al sindaco Andreatta ed agli assessori Franzoia e Salizzoni, è stato Salvatore Sammarco che così l’ha motivata: “Due miei colleghi sono non vedenti, e tutti i giorni mi raccontano che nei semafori pedonali sprovvisti di segnalazione acustica, come per esempio all’incrocio tra V.le Verona e via A. Fogazzaro, e/o quello in via S. Pio X, non sempre trovano qualcuno ad aiutarli a segnalargli quando il colore del semaforo diventa verde o rosso. A nostro avviso, installare un dispositivo acustico su tutti gli impianti semaforici pedonali di Trento, è un diritto per tutte le persone non vedenti e ipovedenti, che desiderano muoversi in maggiore autonomia e sicurezza per le strade del nostro capoluogo. Inoltre, pensiamo che firmare questa petizione sia soprattutto un gesto di solidarietà sociale”.

Pubblicità Pubblicità