Tragico incidente a Taio: muore il 35 enne Daniele Asson

Grave incidente questa mattina poco dopo le 7 sulla strada statale 43 della Val di Non all’altezza di Taio, proprio sotto la caserma dei Vigili del Fuoco, dove due auto si sono scontrate frontalmente.

Un uomo di 35 anni di Don, Daniele Asson, guardia forestale è morto sul posto, mentre altri due uomini di 42 e 36 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in elicottero al Santa Chiara.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i soccorsi: i Carabinieri di Cles, i Vigili del Fuoco di Taio, due ambulanze e l’elicottero che ha trasportato sul posto la squadra medica con il rianimatore.

Purtroppo, però, per il ragazzo classe ’84 dell’alta Val di Non non c’era più nulla da fare.

Il traffico, piuttosto intenso nelle prime ore del mattino, ha subito pesanti ripercussioni ed è stato deviato all’interno del paese di Taio.

Uno dei due feriti è un vigile del fuoco permanente di Trento.

