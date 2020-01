Statale della Valsugana: 48enne va a sbattere contro la cuspide del guardarail. Trasportato al Santa Chiara in codice rosso

Ieri sera verso le 20 lungo la statale della Valsugana all’altezza dello svincolo per Marter un 48enne ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro la cuspide del guardarail.

Sul luogo sono accorsi i sanitari, i vigili del fuoco volontari, i carabinieri e l’elicottero.

L’uomo è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara in codice rosso, ma non è in grave pericolo di vita. Fortunatamente l’incidente non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli.

