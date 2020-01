Rovereto, Fratelli d’Italia solidale con Vjollca Gropcaj: «Un esempio per formare una società migliore»

Ieri una rappresentanza di Fratelli d’Italia Rovereto, nella persona del Presidente Giuseppe di Spirito e del responsabile giovani Luigi Campestrini, hanno voluto portare personalmente la propria solidarietà a Vjollca Gropcaj detta “Viola”.

Come si ricorda la 43 enne con coraggio e intraprendenza ha fatto arrestare l’uomo che lunedì 27 ha tentato di rapinare la sala slot 777. Viola vive in Italia da 26 anni ed è ragazza madre di due figli che ha compiuto un gesto eroico pur sapendo di essere stata licenziata dal lavoro.

Oggi, 31 gennaio 2020 infatti è il suo ultimo giorno di lavoro presso la sala slot di Rovereto.

“Ci sembrava importante far sentire a Viola la vicinanza di chi crede fortemente nella legalità e nella sicurezza. E’ stata veramente formidabile, sangue freddo e capacità di analisi che hanno permesso di mettere in salvo tutti i clienti della sala slot e di far arrestare il malvivente. È un esempio per la città di Rovereto” – ha dichiarato Di Spirito.

Secondo gli esponenti di Fratelli d’Italia “la politica e le istituzioni devono valorizzare queste persone perché è da questi esempi che si forma una società migliore”.

I rappresentanti di fratelli d’Italia hanno voluto recarsi personalmente da Viola anche per dissociarsi da chi si è detto vicino a lei solo nelle parole e non nei fatti.

L’allusione è relativa alle affermazioni rilasciate ai media dall’assessore Ivo Chiesa dove veniva riportata la solidarietà e la vicinanza a Vjollca Gropcaj, ma solo virtuale e col pensiero visto che la stessa dipendente ha smentito che qualcuno della giunta Valduga si sia mai fatto sentire

In questa storia salta all’occhio anche il gran lavoro delle forze dell’ordine che in poco tempo, dopo la segnalazione fatta da Viola via cellulare, sono giunte sul luogo della rapina a tempo di record e arrestato il malvivente.

“Questo dimostra che sul territorio si può lavorare per la sicurezza dei cittadini e che una sinergia tra comune e forze dell’ordine è possibile se lo si vuole. Durante l’incontro Viola si è dimostrata una persona intelligente e molto simpatica, è rimasta piacevolmente colpita dal nostro interessamento e ci ha confermato che siamo stati gli unici, in veste politica, a interessarci personalmente per quanto successo” – continua Campestrini che conclude: “del resto per noi ascoltare le persone è un impegno primario”.