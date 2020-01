Referendum taglio dei parlamentari, si vota il 29 marzo

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha convenuto sulla data del 29 marzo 2020 per l’indizione – con decreto del Presidente della Repubblica – del referendum popolare previsto dall’articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dalle due Camere e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019.

Nella Gazzetta Ufficiale n° 23 del 29 gennaio scorso è stato pubblicato il D.P.R. 28 gennaio 2020 di indizione del Referendum per il giorno di domenica 29 marzo 2020.

Nel D.P.R. è specificato il testo del quesito. Si rammenta che la votazione si svolgerà domenica 29 marzo dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

Pubblicità Pubblicità

I termini e modalità di esercizio dell’opzione degli elettori residenti all’estero per il voto in Italia.

Il referendum non avrà quorum, perché non si tratta di un voto abrogativo.

La consultazione popolare per la conferma o meno della riforma che taglia il numero dei parlamentari dagli attuali 945 complessivi a 600 totali (200 senatori e 400 deputati).

Come prevede la Costituzione, “la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi”.

Pubblicità Pubblicità



Dunque, per la validità del referendum costituzionale non è previsto alcun quorum minimo di votanti.

E’ sufficiente che i consensi superino i voti sfavorevoli. Se il risultato della consultazione è positivo, il Capo dello Stato promulga la legge. In caso contrario, è come se la legge stessa non avesse mai visto la luce e l’esito della consultazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.