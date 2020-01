Pensionati: 6 milioni aiutano economicamente le famiglie, ma il 90% ha perso potere d’acquisto

Tra gli argomenti più discussi negli ultimi tempi vi è, spesso e volentieri, quello delle pensioni. Sì, perché la situazione italiana è ancora oggi incerta, tra riforme e novità che cambiano continuamente le carte in tavola.

Andiamo ad approfondire l’argomento vedendo come, ad oggi, i pensionati italiani vivano questa situazione.

SOGNI E BISOGNI DEI PENSIONATI: I DATI DELL’INDAGINE – Una ricerca condotta da Fondazione Di Vittorio e Tecné, svolta su richiesta di Spi – Cgil, ha fatto emergere dei numeri molto interessanti su questa fascia di popolazione italiana.

10 miliardi di euro l’anno, questa è la cifra a cui ammonterebbero gli aiuti economici con cui i pensionati italiani sostengono le proprie famiglie. Una cifra non indifferente che proprio per questo stupisce: facendo fronte a difficoltà e imprevisti, 6 milioni di pensionati cercano di supportare i propri cari, contemporaneamente 14 milioni non ricevono alcun aiuto, mantenendosi dunque indipendenti.

Al contrario 1 milione e mezzo di pensionati italiani dichiara di ricevere saltuariamente un contributo dai parenti, mentre sono 300 mila colori i quali hanno bisogno di un aiuto costante per cavarsela e far fronte a tutte le necessità.

Va detto che oggi per i pensionati sono presenti diverse alternative dal punto di vista finanziario.

Ad esempio oggi esistono diverse soluzioni, tra questi vi sono infatti dei prodotti specifici per le diverse tipologie di clientela. Un prodotto apposito per i pensionati potrebbe essere la cessione del quinto per pensionati, uno tra i prodotti finanziari intermediato da diverse Banche e Istituti Finanziari, tra le quali Santander. Il prestito consiste in una soluzione che permette di rimborsare il debito contratto mediante una trattenuta mensile sulla pensione.

PENSIONATI E POTERE D’ACQUISTO – Un altro dato molto interessante, ma certamente meno positivo, è quello riguardante il potere d’acquisto. Sempre secondo la ricerca promossa dallo Spi-Cgil, oltre il 90% dei pensionati italiani sente di aver perso, in modo più o meno rilevante, una quota della propria capacità di acquisto.

Il 59,1% afferma di aver riscontrato un forte calo, mentre solo il 3% ha dichiarato di averlo mantenuto equivalente.

Proprio a questo riguardo, sembra essere concorde la maggior parte dei pensionati, visto che il 41% indica come urgente un miglioramento del sistema di rivalutazione delle pensioni, mentre ben il 77,5% dei pensionati ritiene che le tasse siano troppo alte anche se necessarie, tanto che il 17,5% auspica un calo di quest’ultime.

Resta infine il tema della pensione minima, anch’esso molto sentito: il 31% degli intervistati è a favore di un aumento delle pensioni più basse, così da tutelare maggiormente anche quelle fasce più svantaggiate.