Oratorio san Carlo Clarina: domani sera secondo appuntamento col Cineforum

Secondo appuntamento col Cineforum che è una delle novità proposte dal neo costituito gruppo di animazione dell’oratorio di San Carlo in Clarina “ Noi San Carlo”.

La proiezione inizierà alle 20,30 nella Sala 1 dell’Oratorio che mette a disposizione un ampio parcheggio.

Alla prima serata hanno preso parte 70 spettatori ed anche per domani sera ci si attende un pubblico numeroso. “ Dopo il successo di ‘Green Book’ le nostre iniziative per “fare comunità” continuano con il secondo appuntamento – si legge nel comunicato dell’associazione – della mini-serie di serate-cinema sul tema “una casa divisa non sta in piedi”.

Sabato sera sarà il turno di ‘Charley Thompson’ (di Andrew Haigh, drammatico, Gran Bretagna / Francia 2017).

E se ci sono ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 12 anni che non hanno la pazienza di assistere alla proiezione? Nessun problema: un’equipe di animatori si occuperà di loro gratuitamente, in modo tale che i genitori possano assistere alla proiezione senza problemi. ‘Charley Thompson’ narra la storia di Charley che si occupa di un vecchio cavallo da corsa chiamato Lean on Pete al quale è molto legato.

Quando scopre che stanno per uccidere l’animale, il giovane intraprende un’odissea alla ricerca di un luogo sicuro. Ingresso 5 euro, 3 per i soci di “ Noi San Carlo”. Per maggiori informazioni: deggia.sancarlo@gmail.com

