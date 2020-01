Occupazione e stagionalità: arrivano gli incentivi per le imprese

Sono state approvate dal cda dell’Agenzia del Lavoro di Trento alcune disposizioni attuative del Documento degli Interventi di Politica del Lavoro per la XVI Legislatura. Tra esse un’importante novità per il mondo del turismo: le imprese trentine, infatti, potranno beneficiare di incentivi in caso di assunzione a tempo determinato di alcune tipologie di lavoratori, per almeno tre stagionalità consecutive, per un totale di 18 mesi.

«Siamo soddisfatti – dice il vicepresidente di Confcommercio Trentino Marco Fontanari – per il documento degli interventi di politica del lavoro: seppur con risorse più limitate rispetto al passato, i dispositivi previsti cercano di rispondere alle esigenze delle imprese trentine, dall’assunzione alla formazione dei propri collaboratori».

«Quanto approvato dal cda dell’Agenzia del lavoro – prosegue Fontanari – è un significativo risultato per rispondere ad una necessità (sulla quale abbiamo posto l’attenzione con insistenza) particolarmente sentita dalle imprese, ovvero quella di garantire, per quanto possibile, continuità e crescita nelle professionalità del turismo. L’Agenzia infatti prevede un incentivo alle imprese che assumeranno a tempo determinato per almeno tre stagionalità consecutive lo stesso lavoratore».

