Levico Terme capitale della danza: al via la World Dance Cup 2020 l’8 e il 9 febbraio

Per la prima volta in 37 anni di Gara Mondiale, le Qualificazioni Nazionali della World Dance Cup si svolgono in alta Italia: più di cinquecento le atlete e gli atleti che saliranno, l’8 e il 9 febbraio, sul palcoscenico del Palalevico, per un agone di danza che stabilirà chi porterà i colori nazionali al Coppa Mondiale di Danza.

Un risultato dovuto alla dedizione dell’Asd In Punta di Piedi che si è adoperata, negli ultimi mesi, per portare questa tappa fondamentale del circuito mondiale a Levico Terme.

Oltre cinquecento allieve ed allieve delle scuole di Danza, provenienti non solo dall’Italia, ma anche dall’Austria, proveranno a conquistare il posto per esibirsi nella finale mondiale che si terrà a Roma a fine giugno.

Un evento, nato anche grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Levico, il Consiglio regionale e l’Apt Valsugana, destinata ad essere una vetrina non solo per Levico Terme, ma per tutta la Regione.

“La danza – ha ricordato il Presidente di “In Punta di Piedi “, Florio Angeli – “rappresenta una scuola per la vita e questa manifestazione trasforma la città di Levico nella capitale della danza per due giorni. Le atlete e gli atleti che si troveranno in Valsugana, parteciperanno a una competizione di altissimo livello e avranno modo di confrontarsi, conoscersi e scambiare idee. Sarà una competizione, ma anche un grande momento di festa”.

“Comunque vada la competizione – ha detto il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher – per il Trentino è già una vittoria: una gara di qualificazione di questo livello, che richiama le migliori scuole di danza nella nostra terra, significa che è stato riconosciuta la capacità organizzativa degli operatori sul territorio e ci permette di far conoscere sempre più la nostra realtà. L’Auspicio è che possano vincere i migliori e che tra questi ci siano ovviamente i rappresentanti del Trentino-Alto Adige, ma che tutti possano divertirsi”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore della Giunta di Levico Terme che, Moreno Peruzzi, in sala insieme al Sindaco Gianni Beretta, ha voluto sottolineare l’impegno portato avanti insieme all’associazione sportiva e a tutti gli operatori coinvolti.

“Si tratta di un evento che avrà risonanza nazionale – ha detto l’Amministratore Delegato di Apt Valsugana, Stefano Ravelli – e che ci permetterà di promuovere il Trentino e la nostra valle anche a Roma, quando sarà presentato il filmato che abbiamo realizzato in questa occasione davanti agli atleti di tutto il mondo e alle loro famiglie. In più siamo riusciti a portare cinquecento atlete ed atleti e i loro accompagnatori a visitare la nostra terra fuori stagione, permettendo così di far conoscere la nostra realtà anche fuori stagione”.

La Coordinatrice delle Maestre di Danza di “In Punta di Piedi”, Samantha Gabban, ha voluto ricordare il prestigioso risultato di due anni fa, quando le ballerine della scuola di Levico conquistarono il Bronzo al Mondiale a Barcellona: “Abbiamo capito che avremmo potuto far provare una emozione come quella di una gara mondiale a tutte le nostre ragazze e per questo ci siamo impegnati nel portare a Levico Terme questa selezione nazionale”.

Per tutta la settimana, il Centro di Levico sarà animato dalle immagini, che saranno proiettate ogni sera, che mostrano il territorio e le passate edizioni della Dance World Cup, mentre le gare vere e proprie si svolgeranno l’8 e il 9 febbraio al Palalevico a partire dalle ore 8.30 e fino alle 22.00.

Chi si qualificherà, avrà la possibilità di partecipare alla Dance World Cup a Roma, dal 26 giugno al 4 luglio, un evento che coinvolge migliaia di ballerine e ballerini provenienti da 60 paesi.