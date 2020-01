In Trentino mascherine introvabili, l’Italia dichiara l’emergenza sanitaria per sei mesi. Le precauzioni della Task Force Trentina

È praticamente impossibile trovare una sola mascherina in tutto il Trentino, «Prima abbiamo venduto le più costose – spiegano dalla farmacia di piazza Cantore in Cristo Re – poi anche quelle che usano nei cantiere per la polvere. Sono finite tutte ormai da una settimana ma la richiesta continua».

Il personale della farmacia tranquillizza tutti, «Il coronaVirus è solo un’influenza normale quindi non bisogna esagerare con l’allarmismo».

Per gli aggiornamenti sul virus segnaliamo che è al centro delle preoccupazioni del governo: il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza sanitario di sei mesi e stanziato 5 milioni di euro.

Il capo della protezione civile Angelo Borrelli è stato nominato commissario all’emergenza Coronavirus: «Abbiamo approvato la designazione» proposta dal ministro Speranza «del dott. Angelo Borrelli come commissario delegato» all’emergenza coronavirus, dice il premier Giuseppe Conte al termine del Comitato operativo alla Protezione Civile, dicendo che «la situazione è sotto controllo».

La nomina di un commissario all’emergenza Coronavirus è un passo scontato dopo che il coronavirus è arrivato ufficialmente anche in Italia, con il caso della coppia di turisti cinesi risultata positiva e ricoverata allo Spallanzani di Roma.

Chiuso il traffico aereo da e per la Cina.

Si attendono gli aggiornamenti sulle vittime ferme ieri a 223. Secondo gli ultimi dati, pubblicati nella notte tra giovedì e venerdì, i nuovi decessi per problemi respiratori legati al virus sono stati 43, il numero più alto registrato finora.

Circa 2 mila i nuovi contagi accertati, in questo caso il totale sfiora le 10 mila persone, oltre il numero complessivo raggiunto dalla Sars tra il 2002 e il 2003.

L’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di allerta mondiale e la Russia a chiuso le frontiere. I circa 80 italiani presenti in Cina saranno evacuati nella giornata di lunedì e appena in Italia saranno messi in Quarantena. Per ora in Cina sono oltre 60 milioni le persone in quarantena.

Prosegue intanto il lavoro della task force per l’emergenza Coronavirus, istituita in Trentino in seguito alle indicazioni del Ministero della Salute.

Dopo il briefing in videoconferenza nazionale con gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero, oggi si è tenuto un incontro formativo rivolto ad alcuni mediatori culturali dell’Associazione Cinese Trentino: obiettivo la predisposizione di un numero dedicato che l’Azienda provinciale per i Servizi sanitari attiverà nelle prossime ore al quale risponderanno i mediatori culturali cinesi con informazioni e dettagli per i propri concittadini.

Il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità gratuito: 1500 Inoltre tutte le informazioni utili sull’infezione da Coronavirus si possono trovare sul sito dedicato del Ministero della salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Fra le indicazioni generali del Ministero per ridurre l’esposizione e la trasmissione di una serie di malattie respiratorie vi sono il mantenimento dell’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani).

Inoltre se nelle due settimane successive al ritorno da aree a rischio si dovessero presentare sintomi respiratori (febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) a scopo precauzionale bisogna: contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute: 1500; indossare una maschera chirurgica se si è in contatto con altre persone; utilizzare fazzoletti usa e getta e lavarsi le mani regolarmente.