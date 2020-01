Guardia forestale, vigile del fuoco, amante della montagna e degli animali. La Val di Non intera piange la scomparsa di Daniele Asson

Guardia forestale, vigile del fuoco volontario, amante della montagna, degli animali, della natura. Appassionato di fotografia.

Assessore alle foreste e all’ambiente del Comune di Amblar-Don, si occupava anche di tematiche delicate come quelle dei grandi carnivori.

Daniele Asson, vittima del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 43 all’altezza di Taio, aveva solo 35 anni e viveva a Don, paesino dell’alta Val di Non.

Questa mattina poco dopo le 7 la sua auto, con la quale viaggiava insieme a un amico anch’egli vigile del fuoco, si è scontrata con un’altra vettura che stava proseguendo in direzione opposta. L’impatto è stato tremendo, tanto che la sua Fiat Punto è finita per sollevarsi, andando a poggiare con le ruote posteriori sul guard-rail.

Per Daniele, purtroppo, non c’è stato scampo. Le altre due persone coinvolte nell’incidente, due uomini di 42 e 36 anni, sono state trasportate all’ospedale, una a Cles e l’altra a Trento.

La scomparsa improvvisa di Daniele Asson, stimata guardia forestale classe ‘84 e persona molto conosciuta in Val di Non e anche oltre i confini valligiani, ha lasciato sgomenta una vallata intera.

Sono numerosi i messaggi di cordoglio che amici, conoscenti e associazioni animaliste hanno voluto dedicargli sui social, Facebook in particolare.

“Se ne va in un lampo subitaneo, troppo giovane, troppo presto, un ragazzo che orsi, lupi, linci e tutti gli abitanti del bosco potevano senz’altro chiamare ‘amico’” scrive l’Associazione per il WWF Trentino, a cui fa eco l’Oipa Trento: “Oggi in un tragico incidente è mancato Daniele Asson. Un giovane forestale molto preparato e impegnato sui grandi carnivori in Trentino. Ciao Daniele, che la terra ti sia lieve”.

“La vita ci pone davanti al suo ‘disegno’ e non possiamo dar nulla per scontato. Un dolore profondo e incolmabile, continuo e muto. Dove sei Dany? Io lo so. Sei su quella cima sdraiato di schiena a sussurrare alle nuvolette. Ti voglio bene”. È il pensiero dell’amico Matteo, con il quale Daniele ha condiviso tante escursioni.

“Ciao amico mio, avrò un motivo in più per scendere in campo coi miei amici, quelli con cui ci allenavamo insieme, con cui ridevamo insieme. Lascerai un vuoto tra di noi incolmabile. Guardaci da lassù. Mi mancherai, mancherai a tutti noi” scrive Daniel.

“Increduli e impietriti non riusciamo a credere a questa sventura – sono le parole del CPMA Circolo del Pastore Maremmano-Abruzzese –. Dopo molti anni di una collaborazione divenuta amicizia, ti vogliamo ricordare tra le tue montagne e la natura che sono state per te ragione di vita. Ciao Daniele”.

Le montagne e la natura, così come gli animali, erano davvero la sua ragione di vita. Una vita che si è spezzata troppo presto.