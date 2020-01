Alto Garda: altri due anziani truffati in casa. Gli episodi sono in aumento

Continuano le truffe ai danni degli anziani.

Negli ultimi giorni l’Alto Garda è stata la zona più colpita.

Nell’articolo di ieri avevamo dato conto dell’allarme lanciato su numerose pagine facebook legate all’Alto Garda e dell’arresto di una donna di etnia Rom mentre tentava di derubare un’anziana a Trento

Il modus operandi è sempre lo stesso: i malviventi si presentano sulla porta di casa fingendosi elettricisti o controllori del gas e della luce mandati dal comune e si intrufolano così all’interno delle abitazioni mettendo a segno dei furti. Le persone più colpite rimangono gli anziani.

Giorni fa a Nago è successo proprio uno di questi episodi che si è ripetuto pochi giorni dopo anche a Varone, frazione di Riva del Garda.

Per quanto riguarda Nago non si è trattato di un episodio isolato, ma sono arrivate parecchie segnalazioni. I malviventi hanno provato ad entrare in più case.

Il comune non ha mai autorizzato nessuno a svolgere questi compiti e, trattandosi chiaramente di una truffa, il consiglio rimane quello non aprire e segnalare immediatamente l’episodio alle forze dell’ordine. La segnalazione è fondamentale perchè può evitare che l’accaduto si ripeta.

