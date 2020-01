A Schio per festeggiare i 100 anni di suor Teresa Formolo, prima centenaria di Sporminore

Compleanno speciale oggi per suor Teresa Formolo, originaria di Sporminore, che spegne 100 candeline.

Domani, sabato 1° febbraio, una delegazione di una sessantina di persone tra parenti, membri dell’Associazione Volontari Sporminore (Avos), dell’amministrazione comunale, del Comitato Pastorale Parrocchiale, del Gruppo Missionario, del Coro Parrocchiale e del Circolo Anziani e Pensionati, ha organizzato una trasferta a Schio, dove suor Teresina vive in Casa Charitas, una struttura gestita dalle suore canossiane, per farle sentire tutto l’affetto della sua comunità.

Suor Teresa Formolo, infatti, è la prima persona nata a Sporminore a raggiungere questo prestigioso traguardo, per questo i suoi compaesani hanno voluto celebrare tutti insieme il suo compleanno a tre cifre, un’occasione anche per consegnarle qualche presente e vivere dei piacevoli momenti di convivialità.

Dal carattere forte e deciso, tanto che a Schio viene chiamata “la roccia trentina”, suor Teresa ha vissuto parecchi momenti intensi in terra di missione e la sua biografia è ricca di incontri e frequentazioni eccezionali, come quelli con Santa Giuseppina Bakhita.

Anche l’amministrazione comunale, in rappresentanza della comunità di Sporminore, omaggerà suor Teresa con un quadretto personalizzato.

Saranno presenti alla trasferta in terra vicentina anche il sindaco Giovanni Formolo e don Daniele Armani, che celebrerà la messa. “L’idea è di andare a trovare suor Teresa e di festeggiare insieme questo avvenimento importante – spiega il primo cittadino –. Nel pomeriggio faremo visita al museo di Santa Bakhita, schiava sudanese che, una volta arrivata in Italia, è diventata suora ed è stata poi santificata nel 2000. Nel 1946 suor Teresa ha avuto il privilegio di accudirla negli ultimi mesi della sua vita, prima di partire per l’India, dove è stata parecchi anni. La biografia si suor Teresa è ricca di avvenimenti e incontri di grande interesse e importanza, per questo vorremmo ricostruire la sua vita e fissarla su carta”.

