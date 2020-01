Un mese di febbraio ricco di eventi a Sfruz per festeggiare Sant’Agata

L’inizio del mese di febbraio ha un valore speciale per Sfruz: anche quest’anno il Comune, la Parrocchia, la Pro Loco e tutta la comunità si apprestano a festeggiare la patrona Sant’Agata con la tradizionale sagra e con una serie di eventi che, a partire da sabato 1° febbraio, interesseranno tutto il mese ormai alle porte toccando l’apice mercoledì 5 febbraio, giorno del memoriale di Sant’Agata.

In quell’occasione verrà proiettato alle 20.45 il film “Chasing ice”, che affronta delle importanti tematiche ambientali, e verranno consegnate le Pigotte UNICEF ai nati nel 2019.

Qualche giorno prima, però, a dare il via ai festeggiamenti sarà la filodrammatica R.A.L. di Rallo che sabato prossimo, 1° febbraio, presenterà la commedia “Agenzia Matrimoniale”, uno spettacolo in tre atti in dialetto trentino. L’appuntamento è alle 21 nella sala polifunzionale del Comune di Sfruz.

Domenica 9 febbraio alle 9.30 si svolgerà la Santa Messa, durante la quale verrà distribuito il pane di Sant’Agata. Nel corso della celebrazione, inoltre, verrà mostrata a tutti la statua policroma della Santa del ‘500, gelosamente conservata all’interno della chiesa. Subito dopo la celebrazione, i Vigili del Fuoco inizieranno a “sbadoclar”.

Anche quest’anno, infine, il 29 febbraio alle 20.30 gli amici della Filodrammatica 4 Ville proporranno lo spettacolo “Sì, ma con permesso”, una divertente commedia dal ritmo incalzante in cui una coppia di giovani fidanzati verrà travolta dall’asfissiante presenza dei genitori.

“A Sfruz, come ogni anno, il ricordo della Santa Patrona è molto sentito – afferma il presidente della Pro Loco Federico Polli –. Siamo una comunità piccola e per questo motivo è bello ritrovarsi tutti insieme per festeggiare. Vorrei ringraziare i ragazzi della Pro Loco e il Comune di Sfruz. Quest’anno il giorno della sagra abbiamo voluto proporre la visione di un film che possa far riflettere sulle problematiche ambientali. Abbiamo tuttavia mantenuto la tradizione degli spettacoli teatrali proponendo ben due appuntamenti”.

Il sindaco di Sfruz Andrea Biasi ci tiene a ringraziare tutti i volontari. “Come sempre – spiega Biasi – tutte le attività sono realizzate da volontari, per questo motivo voglio ringraziare coloro che fanno parte delle nostre associazioni, i Vigili del Fuoco e i ragazzi della Pro Loco. È bello vedere una comunità così attiva e partecipe, ma è ancora più interessante vedere che anche nelle piccole comunità e nei giorni adibiti alla festa si voglia proporre e discutere di temi molto importanti come il cambiamento climatico”.

