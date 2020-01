Rovereto: concluso il restauro della pala d’altare di Bernardo Strozzi

Si è concluso lunedì 27 gennaio il restauro della pala d’altare “Madonna con Gesù Bambino in gloria e santi” di Bernardo Strozzi.

Voluta dal Presidente del Mart Vittorio Sgarbi l’opera è protagonista di un confronto inedito con alcuni lavori di Yves Klein. Nel percorso delle Collezioni permanenti del museo di Rovereto, un Focus che sfida il concetto di contemporaneità.

L’anno scorso, durante una delle tante visite alla ricerca dei tesori nascosti del Trentino, il Presidente del Mart Vittorio Sgarbi aveva “scovato” in una piccola chiesa a Tiarno di Sopra, in Val di Ledro, una pala d’altare realizzata da Bernardo Strozzi (1581-1644). Affascinato dalla modernità del blu che caratterizza le vesti della Vergine e di San Pietro, Sgarbi decide di portare La Madonna con Gesù Bambino in gloria e santi (1640 circa) all’interno degli spazi della Collezione permanente del Mart.

L’opera seicentesca viene accostata a un monocromo di Yves Klein (1928-1962), l’artista francese che ha brevettato il blu più famoso del monto: l’IKB (International Klein Blue).

Il prezioso Focus espositivo si completa con la messa in mostra del celebre Ex Voto dedicato a Santa Rita da Cascia (1961), un prezioso trittico che Yves Klein, in segno di devozione, aveva portato all’omonimo Santuario umbro.

In questi mesi i visitatori del Mart hanno potuto assistere dal vivo al restauro della pala d’altare di Bernardo Strozzi, condotto in accordo con la Diocesi di Trento e concluso il 27 gennaio. Le restauratrici dell’opera hanno eccezionalmente lavorato “fuori dai depositi” e risposto alle curiosità e alle domande dei visitatori.

Un vero e proprio work in progress che dal 3 novembre ha permesso al pubblico di conoscere alcuni degli strumenti e delle tecniche utilizzati per la conservazione del patrimonio artistico. Un’occasione per riflettere su come e quanto le grandi opere del passato riescano ancora a parlarci.

Tornata al suo antico splendore, La Madonna con Gesù Bambino in gloria e santi resterà al Mart di Rovereto ancora alcune settimane. C’è tempo fino all’8 marzo per ammirarla in un dialogo unico che attraversa tre secoli di storia dell’arte.