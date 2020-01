Libreria Arcadia: un anno dalla nascita del Gruppo di Lettura. 50 i partecipanti

Continua anche nel 2020 il Gruppo di Lettura della libreria Arcadia di Rovereto (Via Felice e Gregorio Fontana). “Leggiamo libri, facciamo comunità e coltiviamo amicizie” è il motto dei partecipanti.

Il pilastro della libreria Giorgio Gizi spiega che il Gruppo di Lettura nato esattamente un anno fa, è stato rinnovato per un’altra serie di incontri. Visto il suo successo, non poteva che essere altrimenti.

Al momento conta circa 50 partecipanti. L’età varia sensibilmente e questo non può che dimostrare come l’amore per i libri riesca ad unire persone dal background più disparato. Basti pensare che il più piccolo componente del gruppo non è ancora maggiorenne mentre il più grande ha 78 anni.

Questo progetto nasce dalle ceneri di un piccolo gruppo precedente, ogni incontro porta momenti di riflessione, allegria e conoscenza.

Vengono spesso ospitati scrittori ed editori, e questo rende tutto più elettrizzante per chi ama l’editoria. Qualche volta, come spiegano i coordinatori del progetto, presenziano agli incontri anche dei critici che forniscono dei buoni suggerimenti ai lettori.

La crew si riunisce ogni 40 giorni circa (nessuna restrizione però, la lettura è pur sempre un piacere). In queste occasioni una parte dell’incontro è dedicata al commento sui libri letti mentre un’altro momento è legato alle “nuove proposte”.

La peculiarità di questo progetto dedicato ai lettori sta però nella filosofia che si nasconde dietro a tale iniziativa; si differenzia infatti dai classici gruppi di lettura dove il tutto di esaurisce nella azione di leggere e commentare, i partecipanti dell’Arcadia fanno spesso passeggiate “letterarie” ed altre attività fuori dalle colorate mura della libreria.

«Penso che questo Gruppo sia servito sopratutto per cimentare e far nascere amicizie, è un bell’esempio delle cose che riescono a fare i libri e la letteratura. Qui vengono rappresentate diverse fasce di età, le persone sono molto attirate dall’idea del confronto e sono felice di notare che tra molti di loro si sia instaurato un vero legame» spiega Gizi.

Chiaramente non è detto che tutti gli iscritti partecipino sempre ai ritrovi, ognuno è libero di viverli come meglio crede. Se una persona desidera unirsi al gruppo non deve far altro che preannunciare la propria presenza ad uno degli incontri, sarà poi libero di osservare e decidere.

Le regole sono semplici, come dicono all’Arcadia: ogni partecipante dovrà portarsi da casa un piatto, un bicchiere e le posate ed una pietanza da condividere con gli altri od una bottiglia di vino. Si cerca infatti di far comunità attraverso la passione per la lettura e il cibo.

Spesso succede che i lettori del Gruppo si appassionino a libri che mai avrebbero pensato di amare, succede poi che si viva la lettura in una maniera ancora più divertente.

Non è previsto alcun costo di iscrizione, i lettori devono semplicemente acquistare tre libri presso la libreria Arcadia e vedere che succede…pagina dopo pagina.