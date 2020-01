L’esercito si prende cura dei koala in Australia: le foto diventano subito virali nel web

Non è la prima volta che succede, ai papà capita spesso di non sostenere l’emozione in sala parto, mentre la compagnia sta dando alla luce un bambino.

Non ce la fanno e svengono. Questo è esattamente quello che è successo al papà che vediamo in foto: steso per terra, stecchito.

La foto in questione ha fatto il giro del mondo ed è diventata subito virale sul web

Il papà sviene, la mamma partorisce e subito dopo scatta un selfie che ridere il mondo intero.

Con il sorriso sulle labbra e uno sguardo che sembra dire “pivello, sono io quella che ha partorito“.

Lo scatto diventa ancora più ironico perché tutto lo staff medico sta intorno all’uomo e non alla donna che ha appena superato un travaglio. La vita è bizzarra a volte.