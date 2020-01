Le nevi del Monte Nock ospitano la terza edizione del “Memorial Marcello e Sandro Larcher”

Le nevi del Monte Nock ospiteranno sabato prossimo, 1° febbraio, la terza edizione del “Memorial Marcello e Sandro Larcher”, gara di combinata di sci, in salita e in discesa a coppie (maschili, femminili e miste), organizzata dall’U.S. Ruffrè-Mendola.

La sfida consiste in due gare distinte. Ogni coppia è formata da due concorrenti: il primo effettua la risalita di un apposito percorso, mentre l’altro membro della coppia effettua il classico gigante sulla pista rossa dell’impianto Monte Nock a Ruffrè-Mendola.

La salita viene effettuata con sci da scialpinismo, per un dislivello totale di 124 m.

Sia per la discesa che per la risalita verranno stilate due classifiche parziali in base ai tempi di arrivo (dal migliore al peggiore) sulla base delle quali verranno assegnati i punteggi vigenti in coppa del mondo di sci alpino: 1°: 100 punti; 2°: 80; 3°: 60; 4°: 50; 5°: 45; 6°: 40; 7°: 36; 8°: 32; 9°: 29; 10°: 26; 11°: 24; 12°: 22; 13°: 20; 14°: 18; dal 15° al 30° punti a scalare da 16 a 1.

La classifica finale per ogni categoria verrà data dalla somma dei punti ottenuti da ogni membro della coppia. In caso di coppie a pari punteggio la vincitrice sarà quella con la minor somma dei tempi.

Per la graduatoria finale verranno distinte tre categorie: coppie maschili, coppie femminili e coppie miste. Verranno premiate le prime 5 coppie di ogni categoria.

La distribuzione pettorali inizierà alle 17, mentre alle 17.45 avranno inizio le gare di combinata di sci, al termine delle quali avverrà la premiazione al ristorante “La Stua”. Per ulteriori informazioni basta accedere al sito www.usruffremendola.com.

