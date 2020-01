Garante dei diritti dei minori, ddl 28: Gabriella Maffioletti d’accordo con il procuratore Clemente

Una sola voce fuori dal coro, ma non certo di poco conto, è emersa ieri dalle audizioni che la Prima Commissione ha dedicato al disegno di legge 28 proposto da Vanessa Masè (La Civica), che mira a modificare la disciplina del Difensore civico del 1982 in modo da restituire al Garante dei diritti minori la facoltà, prima prevista e poi esclusa dalla normativa provinciale che nel 2017 ha ridefinito questa figura, di incontrare e ascoltare direttamente anche bambini e adolescenti sui casi in cui sono coinvolti.

Dopo aver acquisito i pareri tutti favorevoli al ddl dell’ex Difensore civico Daniela Longo, di Gianna Morandi che da qualche mese svolge lo stesso ruolo, del Garante dei diritti dei minori e magistrato a riposo Fabio Biasi, di due mediatrici del Centro di giustizia riparativa presso la Regione, il solo ad esprimesi contro il testo della stessa presidente della Commissione è stato il Procuratore della Repubblica reggente presso il Tribunale per i minorenni di Trento Alessandro Clemente.

Motivo? Permettere al Garante dei diritti dei minori di ascoltare dalla voce di un non maggiorenne il racconto di un fatto di rilevanza giudiziaria nel quale è coinvolto, può ostacolare l’attività investigativa del Pm, unica autorità che la legge autorizza a consultare bambini e adolescenti.

Pubblicità Pubblicità

Il Procuratore ha ricordato infine che esistono Linee guida dedicate ai garanti dei minori relative nelle quali è scritto che questa figura “può” segnalare alle amministrazioni competenti e all’autorità giudiziaria situazioni rischiose per il minore. Ma questo contraddice il “dovere” della segnalazione che la legge elenca tra i compiti del Garante.

Per Clemente in un solo caso il Garante potrebbe ascoltare direttamente un minore: quello che in base alla legge istitutiva di questa figura riguarda “situazioni particolari” e meritevoli di essere “prese in esame”.

Il parere negativo espresso dal Procuratore del Tribunale dei Minorenni Alessandro Clemente secondo Gabriella Maffioletti trova una sua valida motivazione.

«La proposta di un ascolto del minorenne in un contesto in cui non sono garantite le procedure e le competenze risulterebbe in effetti un “non ascolto”. Dico questo sulla scorta di una consultazione effettuata al mio tavolo tecnico di avvocati, mediatori familiari e psicologi che concordano con me sulla tesi che si vanificherebbe il diritto al minore ad essere ascoltato prevedendo che un soggetto, su nomina politica, fuori da un controllo procedurale e senza un protocollo che preveda competenze e modalità di utilizzo delle informazioni raccolte possa ricevere dichiarazioni da un minorenne» – spiega Gabriella Maffioletti.

Pubblicità Pubblicità



E ancora: «Non potrebbe verificarne l’attendibilità, la capacità di discernimento. Non dimentichiamo che alcune dichiarazioni potrebbero, se male utilizzate, impedire il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria che, invece, va sempre più riformata verso un ascolto autentico, trasparente e competente del minore a garanzia dello stesso diritto del fanciullo e della sua capacità di discernimento» – termina Gabriella Maffioletti – Delegata regionale di Adiantum e vice coordinatrice regionale di Forza Italia