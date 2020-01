Finanziamento europeo di quasi 800mila euro per la Fondazione Bruno Kessler e TrentinoSalute4.0

“VALUECARE” e “KRAKEN”: due progetti scientifici a supporto dell’invecchiamento e della salute delle persone

Sono due i progetti finanziati dal programma scientifico europeo “Horizon 2020” nell’ambito delle ICT (Information and Communication Technologies) e avviati ufficialmente lo scorso dicembre.

Il primo è “VALUECARE” (Value-based methodology for integrated Care supported by ICT) ed ha l’obiettivo di definire nei prossimi quattro anni delle cure integrate per le persone anziane che soffrono di deficit cognitivo, fragilità e condizioni croniche. Il secondo, “KRAKEN” (broKeRage And marKEt platform for persoNal data), coinvolge dieci partner europei, tra cui la Fondazione Bruno Kessler, e intende sviluppare una piattaforma affidabile e sicura che possa aiutare i cittadini a gestire i propri dati personali in modo trasparente, consapevole e sicuro.

Entrambi i progetti rientrano nelle azioni di innovazione (innovation action) della UE e quindi prevedono che la ricerca porterà come risultato allo sviluppo di strumenti e servizi pronti per essere immessi nel mercato e ad elevata usabilità.

Per “VALUECARE” in particolare, FBK, attraverso TrentinoSalute4.0, riceverà un finanziamento di 368.125,00€ e parteciperà attivamente allo studio utilizzando la piattaforma digitale “HORUS AI”, sviluppata dai ricercatori dell’unità e-Health della Fondazione, che offre un supporto ai pazienti attraverso un coaching virtuale per l’autogestione del loro benessere.

Il consorzio, composto da 17 partner provenienti da 8 paesi dell’UE, è coordinato dall’Erasmus Universitair Medisch Centrum di Rotterdam (Paesi Bassi) ed è stato creato per garantire la piena copertura delle competenze scientifiche, tecnologiche, cliniche e sociali al fine di massimizzare le possibilità di successo.

La vita indipendente e l’invecchiamento in salute sono infatti diventate delle sfide chiave in Europa: gli Stati membri stanno assistendo ad uno squilibrio demografico, sbilanciato verso un aumento del numero di anziani nella popolazione.

Il progetto “VALUECARE”, che appartiene all’ambito delle politiche comunitarie per la trasformazione digitale per la salute e la cura (Digital transformation in Health and Care), intende quindi migliorare la qualità di vita degli anziani e delle loro famiglie, ma anche la sostenibilità della salute e dei sistemi di assistenza sociale in Europa. Partito ufficialmente a dicembre 2019, “VALUECARE” si concluderà il 30 novembre 2023 ed ha ricevuto dalla UE un contributo di 5.776.376,25€.

Il programma di ricerca “KRAKEN” si avvarrà per i prossimi tre anni delle competenze dei ricercatori della Fondazione Bruno Kessler e di TrentinoSalute4.0 nella definizione di sistemi interattivi che aiutino i cittadini ad acquisire una maggiore consapevolezza nella gestione dei propri dati personali (in ambito sanitario) e che sono indirizzati a profili diversi (pazienti, professionisti sanitari, ecc.).

Nell’ambito di “KRAKEN”, FBK fornirà gli strumenti utili per la progettazione di una piattaforma incentrata sull’utente, al fine di identificare requisiti e scenari di utilizzo, e i test per verificare la facilità d’uso.

Lo strumento sarà sviluppato in cloud (quindi permetterà l’accesso e l’utilizzo da remoto via Internet) e assicurerà alle persone di conservare, controllare e condividere i propri dati personali in totale sicurezza grazie a modelli tecnologici emergenti con alti livelli di affidabilità, in linea con le normative europee e nazionali, e tecniche di protezione dei dati che sfruttano strumenti crittografici avanzati. “KRAKEN” proporrà un approccio innovativo di data marketplace, grazie al quale i cittadini potranno avere un pieno controllo delle proprie informazioni che saranno protette dall’accesso non autorizzato, anche da parte del fornitore del cloud. Ogni persona potrà quindi decidere se, quando, come e con chi condividere i propri dati sanitari.

“KRAKEN” coinvolge 10 partner europei: il coordinamento del consorzio è affidato alla Atos Spain spa e tre sono i partner italiani (Infocert spa, Lynkeus e FBK, con la sua unità di ricerca e-Health). Ammonta a 425.625,00€ il budget di cui potrà disporre la Fondazione per il raggiungimento dei risultati, su un contributo UE di 5.017.662,50€.

Entrambi i progetti sono partiti lo scorso dicembre 2019 e in questo periodo i consorzi sono già al lavoro per la definizione dei requisiti in vista dello sviluppo delle rispettive soluzioni.