Assemblea di Vallata Consorzio Bim Adige: approvato il bilancio

È stato approvato dai 34 Comuni consorziati il bilancio 2020 del Bim Vallata Adige. L’assemblea si è svolta a Trento ed è stata la prima delle tre previste nel corso della settimana. La Vallata del Noce si è poi ritrovata a Cles ieri sera (qui l’articolo), mentre la Vallata Avisio è convocata domani, venerdì 31 gennaio, a Masi di Cavalese.

Il bilancio di previsione si attesta sui 2.602.498 euro, di cui 1.012.500 euro trasferiti ai Comuni come fondi in quota capitale, ultima rata del sovracanone previsto dal Piano di Vallata per il quinquennio 2016-2020.

Tre gli interventi più significativi contenuti nella proposta di bilancio. Viene confermato il progetto Bim-Sova per il sostegno all’occupazione (667.500 euro), a cui si aggiunge il “Piano Mobilità elettrica” (138.000 euro) per l’acquisto di colonnine di ricarica elettrica.

Infine sarà attivo il “Piano scuola e sport” (468.000 euro), ai cui fondi i Comuni potranno accedere per interventi di manutenzione straordinaria, nuove opere o acquisti di attrezzature nel campo dello sport o della scuola.

Alle tradizionali voci dedicate al sostegno delle associazioni di volontariato, parrocchie e manifestazioni, si aggiungono inoltre gli 80.000 euro di trasferimenti agli enti pubblici che coordinano le Reti di Riserva della Vallata (Rete di Riserve Bondone e il Parco del Baldo).

Al termine dell’ultima assemblea del quinquennio, il presidente di Vallata Alberto Cappelletti ha ringraziato tutti i collaboratori, i dipendenti del Consorzio, i sindaci e i loro delegati presenti: “Sono stati anni intensi -ha ricordato con emozione Cappelletti -. Personalmente ho dato tutto quanto era nelle mie possibilità per corrispondere positivamente alle aspettative dei Comuni consorziati. Questa esperienza mi ha notevolmente arricchito a livello umano, permettendomi di interagire con tanti sindaci succedutisi in questi 15 anni e con i loro rappresentanti, nonché con le numerose associazioni del volontariato”.

Cappelletti lascia il Bim dopo tre mandati al servizio dell’ente, così come previsto dallo statuto. Da sempre impegnato nelle istituzioni, è stato sindaco di Ronzo Chienis dal 1995 al 2010 e assessore all’urbanistica dell’allora Comprensorio C10.

Al plauso da parte dei presenti si è aggiunto il ringraziamento del presidente del Consorzio Bim Adige Donato Preti che, in conclusione di assemblea, ha ribadito l’importanza di difendere i sovracanoni idroelettrici, ciclicamente messi in discussioni a livello nazionale.

Oltre alle assemblee di vallata e all’assemblea generale, il prossimo appuntamento per il Bim sarà il 15 febbraio alla facoltà di Giurisprudenza con un importante convegno sulle prospettive future dei canoni e sovracanoni idroelettrici.