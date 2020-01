Si è alzato il velo sulla nuova associazione Giovani Soci Cassa Rurale Val di Non

Sala gremita e clima particolarmente frizzante (non solo per le bollicine durante il brindisi finale) sabato sera a Tassullo per la presentazione della nuova associazione Giovani Soci Cassa Rurale Val di Non, realtà nata dalla fusione dei club d’Anaunia e di Tuenno-Tassullo-Nanno che hanno deciso di unire le forze.

Davanti a un folto pubblico, tra cui tanti giovani e i vertici della Cassa Rurale Val di Non, guidati dal presidente Silvio Mucchi e dal direttore Massimo Pinamonti, il direttivo della nuova realtà giovanile si è presentato in maniera dinamica e accattivante nella sala polifunzionale.

A rompere il ghiaccio è stato il segretario dell’associazione Gianluca Webber, calatosi perfettamente nel ruolo di moderatore dell’incontro, che con simpatia e brillantezza ha introdotto la serata.

Pubblicità Pubblicità

La parola è passata quindi al presidente dei Giovani Soci Matteo Bergamo, che ha sottolineato l’importanza per i ragazzi di oggi di allargare gli orizzonti e di condividere le idee.

Pubblicità Pubblicità

“Ci tengo a ringraziare il presidente Mucchi, il direttore Pinamonti e tutto il Consiglio d’amministrazione, ma anche Erika Gottardi e Matteo Lorenzoni dell’area marketing e la coach Moira Barbacovi – ha esordito Bergamo –. Questa nuova realtà è nata dall’unione di due associazioni per ricoprire un’area più vasta, perché si cominci a pensare in un’ottica di valle e non di singole porzioni di territorio. La nostra è un’associazione di tutti, aperta a nuovi stimoli, in cui ognuno potrà portare il proprio contributo e le proprie idee per far crescere il territorio”.

Il microfono è passato poi nelle mani dei diversi membri del direttivo, che hanno illustrato le caratteristiche e le attività della nuova associazione.

Pubblicità Pubblicità



Tiziano Poletti e Claudio Dallago hanno spiegato il processo di fusione dei due club d’Anaunia e di Tuenno-Tassullo-Nanno, sottolineando come al tempo entrambi fossero stati dei pionieri, il vicepresidente Sergio Pancheri ha mostrato il logo, indicandone le peculiarità, Mattia Lorandini ha parlato dei canali social, Manuel Bertoluzza del sito web e Gabriele Purin delle varie attività che saranno portate avanti con l’intento di offrire momenti formativi ma anche ludici.

A cominciare dall’atteso appuntamento con “Casa mia”, un incontro in cui verranno approfonditi vari aspetti di interesse per i giovani che vogliono acquistare casa.

È stato quindi il momento degli interventi del presidente della Cassa Rurale Silvio Mucchi, che ha evidenziato il valore dei giovani e il modo costruttivo con cui si stanno dedicando a temi concreti, del sindaco di Ville d’Anaunia Francesco Facinelli, che ha posto l’accento su un concetto fondamentale come “resilienza”, ovvero la capacità di far fronte alle difficoltà, e della vicepresidente della Comunità della Val di Non Carmen Noldin, che ha ringraziato la Cassa Rurale per essere sempre vicina allo sviluppo del territorio, visto anche e soprattutto come costruzione di relazioni, e i Giovani Soci per aver deciso di mettersi in gioco con uno sguardo al futuro senza dimenticare le radici.

Alle parole di incoraggiamento e ai complimenti da parte delle autorità, è seguito il taglio del nastro della nuova sede dell’associazione.

I tanti presenti hanno dunque attraversato la piazza di Tassullo per accedere alla filiale della Cassa Rurale, mettendo piede nella splendida sala che da poco è diventata la “casa” dei Giovani Soci.

Si tratta di una sede prestigiosa, visto che proprio qui, in un certo senso, è nata la fusione tra le Casse Rurali che hanno dato vita alla Cassa Rurale Val di Non: a Tassullo, infatti, si è tenuta gran parte delle riunioni che hanno portato all’unione degli istituti di credito.

Per concludere al meglio la serata, non poteva mancare un curatissimo rinfresco, con tanto di musica e di estrazione premi tra gli iscritti all’associazione: sei fortunati soci si sono aggiudicati delle bottiglie di Altemasi e degli skipass da sfruttare sulle piste della Paganella.