Roncogno, malumori per l’organizzazione dei rifiuti e per la sicurezza: «Non siamo cittadini di serie B»

I cittadini delle «Fornaci» alzano la voce portando all’attenzione dell’amministrazione comunale il problema della puzza che fuoriesce dai bidoni della spazzatura che non vengono svuotati ed igienizzati a dovere e alcuni disservizi che continuano da troppo tempo.

Nei bidoni vengono lasciati numerosi pannoloni per incontinenti e il passaggio degli operatori del comune, ogni 15 giorni in caso di festività, crea dei seri problemi ai residenti.

Il bidone inoltre non risulta essere stato mai disinfettato ed è posizionato in un punto dove i bimbi si raccolgono in attesa dell’arrivo del pulmino che li porta a scuola.

I problemi e la puzza aumentano a dismisura l’estate dove la temperatura aumenta la diffusione.

Cinzia Rattini per conto dei residenti chiede al sindaco di Pergine Roberto Oss Emer di intercedere con AMNU perché lo svuotamento avvenga ogni settimana. La paura è che la situazione possa portare anche ad una mancanza di igiene che potrebbe trasmettere germi e batteri.

I residenti inoltre lamentano anche il posizionamento di un solo bidone per il compostaggio che serve per un’intera via dove risiedono famiglie molto numerose.

Secondo i cittadini ci vorrebbero almeno tre bidoni ed un’informazione chiara e in più lingue, visto le numerose etnie presenti, dove viene spiegato che presso l’isola ecologica vengono distribuiti i sacchetti in carta unici per il riciclo dell’umido e che tutto il resto va differenziato.

I residenti chiedono anche un bidone con la chiavetta per il secco nelle vicinanze per chi non ha un auto a disposizione.

A Roncogno sul tema sicurezza i malumori salgono. I cittadini hanno chiesto più volte un rallentatore in Via Cimirlo all’altezza delle case Itea all’angolo via Fornaci ma per ora il Sindaco rimane «sordo» alle richieste anche la strada stretta tra case e campi sembra essere un circuito di gara per la Formula Uno.

Le proteste continuano anche per la poca illuminazione della piccola frazione e per la mancanza di marciapiedi che mettono a rischio i bambini mentre attendono l’autobus che li porta a scuola.

La frazione è composta da cittadini locali e cittadini di diverse etnie con tanti bimbi. Per questo i residenti chiedono un po’di rispetto e sicurezza sia igienica che stradale . «A Pergine non devono esserci cittadini di serie A e di serie B» – dicono