Probabile intossicazione alimentare per oltre 60 alunni delle medie di Noceto a Folgarida. 9 in ospedale e cucina sotto sequestro

In località «La Fortuna», una delle regioni del Costarica immersa nelle foreste tropicali qualcuno ha aperto una pizzeria dal nome «Val di Non»

«La Fortuna» è un borgo turistico per eccellenza, dove è possibile fare il giro del mondo gastronomico semplicemente passeggiando sulla via principale e che offre alternative di alloggio dalla più lussuosa alla più semplice (diciamo pure fatiscente).

In questo mondo c’è anche la Pizza Italiana che parrebbe avere in qualcuno della val di Non uno dei suoi interpreti.

Pare che la pizzeria sia stata avviata da una famiglia che risiedeva a Cles e che poi si è trasferita in Costarica nel 2011.

Lui cuoco pizzaiolo , la moglie cameriera hanno aperto in località La Juela, Costarica , la Pizzeria Val di Non.

Una curiosità: uno dei famigliari ha trapiantato un melo importato dalla val di Non nel giardino di questa pizzeria. Per ora non si conoscono i risultati.

Certo l’immagine non è delle più affascinanti, e nemmeno la strada per arrivarci sembra comoda e sicura. Ma confidiamo nella bontà della Pizza, che se cucinata da un italiano è sempre la migliore di tutte.

