Denno, obbligatoria la pulizia dei camini e delle canne fumarie su tutto il territorio comunale

Sala gremita e clima particolarmente frizzante (non solo per le bollicine durante il brindisi finale) sabato sera a Tassullo per la presentazione della nuova associazione Giovani Soci Cassa Rurale Val di Non, realtà nata dalla fusione dei club d’Anaunia e di Tuenno-Tassullo-Nanno che hanno deciso di unire le forze. (altro…)

Pubblicità Pubblicità