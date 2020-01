Cento anni fa la fusione fra Rovereto e Borgo Sacco

Lei si chiama Vjollca Gropcaj, 43 anni residente a Villa Lagarina ed è la dipendente che lunedì 27 gennaio 2020 dopo aver sventato una rapina alla sala slot 777 di Rovereto ha contribuito con coraggio all’arresto di Morgan Ballerini, un pericoloso pluri pregiudicato di 45 anni uscito da pochi mesi da prigione.

Nata a Shkoder in Albania, segno zodiacale Toro, occhi verdi, penetranti e sguardo fiero è ormai naturalizzata italiana. Vive infatti in Italia da 26 anni ed è ragazza madre di due figli

Vjollca che tutti chiamano «Viola» lunedì sera non solo ha fatto arrestare il rapinatore ma lo ha sfidato senza paura, «non ho sentito nessuna paura, il mio primo pensiero è stato quello di far uscire i clienti da un’altra uscita e metterli in salvo perchè avevo visto che nelle mani del rapinatore c’era qualcosa che luccicava e che poteva essere una pistola.» (NdR – poi si è scoperto essere un taglierino)

Solo una vetrata separava Viola dal rapinatore, «lui mi faceva segno di venire alla cassa e dargli i soldi, ed io gli facevo segno di attendere ed intanto facevo uscire i clienti»

Poi il colpo di genio di appoggiare il cellulare su una mensola e metterlo in viva voce collegato con le forze dell’ordine che sono piombate nel locale a tempo di record disarmando Ballerini.

Viola si è comportata così pur sapendo che il 31 gennaio non avrebbe più lavorato in quel locale. Infatti i titolari per mancanza di lavoro l’hanno licenziata.

E già questo la cataloga come persona di levatura morale superiore e con valori morali ed etici importanti. Quanti l’avrebbero fatto? Probabilmente nessuno.

«Potevo spingere un pulsante che era presente nella mia sala e attivare l’allarme per farlo fuggire – spiega Viola – ma non l’ho fatto perché volevo incastrarlo, volevo che fosse arrestato per evitare così che facesse danni ad altri commercianti o imprenditori che sudano sette camicie per portare a casa una paga con cui mantenere la famiglia. Mentre era ammanettato mi ha insultato e minacciato di morte ma io gli ho detto che non ho paura di lui».

Viola prima di arrivare a Rovereto è stata in Puglia, a Roma, in Sardegna in Veneto per poi trasferirsi a Villa Lagarina. «Sono felice e serena e mi trovo bene qui, nella mia vita ci sono stati momenti difficili, ma che ho saputo superare. Dal passato puoi solo ricordare gli insegnamenti, bisogna infatti guardare al presente e al futuro con ottimismo»

Viola è figlia di un Carabiniere, «Forse è per questo che odio i criminali che si approfittano dei deboli, mio padre mi diceva sempre “meglio un figlio disabile che ladro”, ed io ho sempre seguito i suoi insegnamenti».

Ora però il periodo per lei si preannuncia difficile. Alla fine del mese dovrà cercarsi un lavoro che di questi tempi non è facile da trovare. «Sono positiva, mi metterò subito alla ricerca di un nuovo lavoro anche a costo di dover cambiare residenza.»

Il suo è un appello; chi infatti non vorrebbe assumere una persona con un profilo di valore e una coscienza che non agisce solo per il mero calcolo opportunistico?

Per aiutare Viola basta scrivere a:redazione@lavocedeltrentino.it