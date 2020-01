Striscia la notizia: Avio primo comune del Trentino ad aderire alla campagna contro i mozziconi sulle strade

Presso la prestigiosa cornice del teatro Gustavo Modena di Mori si svolgerà, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 20.45, il concerto lirico “La Lirica inCanta” con la partecipazione del tenore Alessandro Goldoni, del soprano Paola Fumana e del baritono Walter Franceschini.

Accompagnati al pianoforte dal maestro Roberto Corradi i cantanti affronteranno nella prima parte alcune tra le più celebri melodie del repertorio melodrammatico: E lucevan le stelle, Vissi d’ arte, Nessun dorma…

Nella seconda proporranno alcune tra le più celebri e conosciute arie del repertorio napoletano: Torna a Surriento, Core ‘grato, O sole mio e altro.

Pubblicità Pubblicità

Il tenore Alessandro Goldoni è reduce da una tournee in Cina che lo ha visto impegnato nei mesi di ottobre e novembre 2019 in oltre 30 date.

Ha lavorato presso il Teatro Comunale di Modena, il Teatro Comunale Pavarotti di Modena, Teatro Comunale di Ferrara, Teatro Comunale Giordano di Foggia, Auditorium de Tenerife ecc. Ricopre ruoli come Alfredo in Traviata, Cavaradossi in Tosca, Don Josè in Carmen, Turiddu in Cavalleria Rusticana, Calàf in Turandot, Manrico in Trovatore, Pinkerton in M.Butterfly, Radames in Aida ecc.

Pubblicità Pubblicità

Il baritono Walter Franceschini ha interpretato: Aida, Bohème, Cavalleria Rursicana, Elisir d’amore, Lucia di Lammermoor, Ariadne auf Naxos, Traviata, Trovatore, Carmina Burana, Turandot, Serva Padrona, Don Giovanni, Italiana in Algeri, Te Deum e Requiem di Dvorak, Stabat Mater di F.J.Haydn, Te Deum di Charpentier.

Ha cantato nei Teatri: Comunale e Goldoni di Firenze, Comunale di Vicenza, Bolzano, Sociale di Trento, Rovigo, Priamar di Savona, Verdi di Pordenone, G. da Udine, Lecco, Goldoni di Livorno, Giglio di Lucca, Donizetti di Bergamo, Festival d’Opèra di Avenches, Rythalle Solothurn.

Pubblicità Pubblicità



Ha tenuto concerti per la “Fondazione Arena di Verona”, come pure in Inghilterra, Russia, Repubblica Ceca, Svizzera, Romania, Marocco e Germania.

Il soprano Paola Fumana, splendida ed apprezzata voce trentina, vincitrice di numerosi concorsi internazionali, si è esibita come solista in varie località in Italia e all’estero. Attualmente riveste il ruolo di direttore artistico del prestigioso “Museo della lirica Amedeo Fumana” presso il castello di Santa Severina (Crotone).

Accompagna al pianoforte Roberto Corradi, pianista trentino che da anni svolge attività di accompagnamentio sia vocale che strumentale. Si è esibito in numerose città italiane, tra cui Roma in sala Nervi dinanzi a Papa Giovanni Paolo II, e all’ estero tra cui Barcellona, Praga, Vienna e Trets in Provenza.