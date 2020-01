Sat Sporminore, un’uscita in Val Casies per immergersi in un territorio incontaminato

Tutti in Val Casies con la Sat di Sporminore, che ha organizzato per domenica prossima, 2 febbraio, un’affascinante uscita nella valle laterale della Val Pusteria che, partendo da Monguelfo, si estende per circa 27 chilometri.

In direzione nord est il massiccio delle Villgrater Berge occidentali la separa dalla più settentrionale e parallela Valle di Anterselva e ad oriente una poderosa catena di montagne segna il confine con l’Austria. Un complesso che non raggiunge quote molto elevate e per questo offre numerose mete per gli sci-escursionisti.

Si tratta di un territorio quasi incontaminato, dove la montagna è ancora autentica. Pochi sono gli impianti di risalita, i tracciati sono perlopiù destinati allo sci di fondo e sono molte le malghe da raggiungere in un meraviglioso paesaggio.

L’itinerario parte da Santa Maddalena e dopo aver raggiunto la Malga Kradorfer prosegue fino alla Forcella di Casies, che per secoli è stato un passaggio conveniente per pellegrini, contrabbandieri, venditori ambulanti, cacciatori, pastori e animali.

Il ritrovo sarà in piazza a Sporminore alle 7 per poi partire con il pullman. Una volta arrivati a Santa Maddalena, comincia l’escursione, con possibilità di fermarsi al rifugio dopo un’oretta di comoda strada senza obbligo di salire in cima. Qui si può anche pranzare (per chi intende raggiungere la vetta è consigliato il pranzo al sacco). Per il rientro c’è la possibilità di noleggiare uno slittino al rifugio.

La quota di partecipazione è di 15 euro per i soci, 20 euro per i non soci. Le iscrizioni si effettueranno entro le 12 di venerdì 31 gennaio chiamando Massimiliano (338.2044843), Debora (334.2227424), Roberto (347.3680609), Nadia (333.7141590), Alessio (339.4411286), Diego (347.0447828), Ivano (339.5634469), Daniele (333.3478730) oppure accedendo al sito www.satsporminore.it.

