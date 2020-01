Gli studenti di Borgo Valsugana e il Trentino Sostenibile del 2040

Attorno a mezzogiorno di domenica 26 gennaio 2020 un principio d’incendio si è manifestato all’interno di un quadro elettrico condominiale.

Per cause in via di accertamento, alcuni componenti elettrici hanno iniziato a bruciare, la combustione alimentata dai componenti in plastica si è rapidamente propagata agli adiacenti contatori mentre una densa nube di fumo ha iniziato a fuoriuscire dagli sportelli.

Il fumo e l’odore acre di plastica bruciata hanno allarmato i numerosi inquilini e vicini di casa presenti, i quali hanno diramato l’allarme contattando il N.U.E. 112.

Pubblicità Pubblicità

Compresa la situazione, la centrale VdF 115 di Trento, ha inoltrato una chiamata selettiva urgente ai VVF di Borgo Valsugana intervenuti con l’Autobotte ed una squadra di 6 Vigili.

All’arrivo dei pompieri l’incendio era progredito tanto che l’impiego di un estintore idrico non è risultato sufficiente a contenere le fiamme.

Vista l’ancora presenza di tensione, che generava scoppi e fiammate, i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estinguere il rogo mediante l’impiego del CAFS (Compressed Air Foam System ndr) il quale è in grado di generare una schiuma antincendio secca adatta anche per apparecchiature elettriche sotto tensione.

In breve tempo la schiuma ha soffocato le fiamme permettendo ai tecnici della ditta di distribuzione dell’energia di disalimentare il quadro, mettendo in sicurezza l’area, ed avvicinarsi per valutare i danni e le cause del rogo.

Pubblicità Pubblicità



Prima di rientrare in caserma i pompieri si sono occupati di bonificare il garage interrato riempitosi di fumo.

Grazie all’impiego di un potente moto ventilatore in circa 10 minuti il fumo è stato allontanato dai locali posti sottoterra, permettendo agli inquilini di accedervi e recuperare le macchine posteggiate.