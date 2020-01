Calliano: no all’incarico per la progettazione dell’ex casa Rospocher

Lista Civica «La tua Calliano» attacca nuovamente il Sindaco Lorenzo Conci.

Il contendere questa volta è l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dell“ex casa Rospocher”

«La tua Calliano» ribadisce la ferma contrarietà alla scelta dell’ Amministrazione di utilizzare l’area “Casa ex Rospocher” di proprietà comunale per ampliare la struttura esistente di “Villa Maria Della Misericordia”, in un area distante, e separata dalla Strada Statale 12 del Brennero, rispetto alla struttura esistente che comporta senza dubbio difficoltà di raggiungimento per persone disabili e con problemi di deambulazione, quali sono gli utenti di Villa Maria.

«Invitiamo l’Amministrazione Comunale a sospendere la procedura d’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva della prevista nuova struttura in ampliamento di Villa Maria, sull’area “ex casa Rospocher”, in quanto essendo ormai prossimi alle elezioni comunali del 3 maggio 2020, essendo tutti a conoscenza che da circa metà marzo si può operare solo per l’ordinaria amministrazione e non per progetti di così grande rilevanza è del tutto evidente che questo progetto potrà essere approvato, o quantomeno appaltato, dalla prossima Amministrazione Comunale» – si legge nella nota diffusa dal capogruppo Pompermaier a nome di tutti i consiglieri.

E ancora: «Sembrerebbe poco rispettoso nei confronti della Comunità, ma anche un dispendio di denaro pubblico, impegnare una somma che si aggira all’incirca sui 100.000 euro, per una progettazione che a seconda di chi amministrerà Calliano verrà tenuta in considerazione, oppure stralciata. E’ per questo che ci permettiamo di consigliare all’Amministrazione Comunale di aspettare questi pochi mesi che mancano alle elezioni, per dare un’ incarico così impegnativo. Sicuri che questa nostra nota venga interpretata come suggerimento, nell’interesse superiore della Comunità, al fine di evitare un possibile spreco di denaro pubblico, salutiamo in attesa di un cortese riscontro».

