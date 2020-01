Al Russell di Cles una mostra e tanti spunti di riflessione per non dimenticare l’orrore della Shoah

Una mattinata di approfondimenti, pensieri, spunti sui quali riflettere. Ma anche una mostra ricca di significati, di parole forti e di immagini indelebili.

Per fermarsi un attimo a pensare a ciò che l’uomo, qualche decennio fa, è stato in grado di concepire. E per fare in modo che il ricordo di ciò che è accaduto, dei milioni di persone sterminate, rimanga vivo e serva ad evitare che eventi simili possano ripetersi.

Ieri, lunedì 27 gennaio, gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Russell di Cles hanno vissuto una Giornata della Memoria particolarmente intensa nell’auditorium del polo scolastico.

Dopo il saluto e l’introduzione da parte della dirigente scolastica Teresa Periti, che ha sottolineato come le iniziative realizzate mirino a “trasmettere un messaggio di pace, di dialogo, di diffusione di una cultura del rispetto”, la parola è passata al sindaco di Cles Ruggero Mucchi, che ha accolto con piacere l’invito a partecipare all’evento.

Il primo cittadino ha posto l’accento sull’importanza di conoscere ciò che è accaduto attraverso i racconti, la storia delle persone che hanno vissuto quei momenti. E su come siano fondamentali il rispetto della persona e l’amore nei confronti del “diverso”.

A illustrare i dettagli della mostra “Spots of light – Punti di luce”, che racconta la Shoah dal punto di vista della donna, è stato il professore di storia e filosofia Alessandro Paris, che ha curato il progetto insieme alla Commissione Memoria.

“L’esposizione, con didascalie in italiano e in inglese, è curata dall’istituto Yad Vashem di Gerusalemme e rappresenta il senso del museo della Shoah, ponendo al centro la persona e sottolineando l’importanza della vita – ha spiegato Paris –. L’idea è di partire dalla microstoria per incrociarla con i numeri e gli eventi”.

I pannelli esposti raccontano infatti di singole donne che hanno visto con i propri occhi e vissuto sulla propria pelle gli orrori della Shoah. Delle testimonianze concrete, vive, da conoscere per non dimenticare. “Il pericolo che corriamo oggi è quello della retorica della memoria – ha proseguito Paris –. Ma perché è importante parlare di certi avvenimenti? Perché si pensa che ciò che è accaduto possa succedere di nuovo”.

Il microfono è passato quindi nelle mani dell’avvocato Michele Bonmassar, autore del libro “Diritto e razza. Gli italiani in Africa”, che, partendo da un video del 1938 in cui Mussolini annuncia a Trieste l’introduzione delle leggi razziali, ha proposto un interessante approfondimento proprio sulle leggi razziali e sul concetto di razza.

È stata poi la volta dell’intervento del professor Francesco Arpa, docente di diritto del liceo clesiano, e della presentazione di un gruppo di ragazzi che hanno raccontato la loro esperienza vissuta con il “Treno della Memoria”, che hanno concluso una mattinata ricca di spunti di riflessione e di concetti fondamentali. Come quelli di rispetto, memoria, vita.