Si apre il sipario sulla nuova rassegna del Gruppo teatrale Tuenno: 5 spettacoli per un divertimento assicurato

Sta per aprirsi il sipario sulla rassegna 2020 del Gruppo teatrale Tuenno, al via da sabato prossimo, primo febbraio, nel teatro parrocchiale.

Cinque spettacoli, in italiano e dialetto, per trascorrere insieme e in leggerezza quattro sabati di febbraio e marzo, con la novità di una domenica pomeriggio.

L’ormai tradizionale appuntamento è realizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ville d’Anaunia e grazie all’ospitalità degli Amici dell’oratorio di Tuenno.

I primi quattro spettacoli andranno in scena il sabato alle 21, mentre l’ultimo si svolgerà la domenica alle 16.30.

L’ingresso è di 6 euro, ma sono disponibili gli abbonamenti con sconti dedicati a chi ha intenzione di assistere a tutti gli spettacoli in cartellone. Le tessere valide per l’intera rassegna sono già disponibili in biblioteca a Tuenno (per gli adulti i 5 spettacoli sono offerti quest’anno a soli 20 euro, per i minorenni addirittura a 10 euro). Sarà poi possibile abbonarsi anche il giorno del primo spettacolo direttamente in teatro.

Si comincia, come detto, sabato primo febbraio con il Gruppo teatrale “I Sottotesto” di Nogaredo e il divertente spettacolo “Benvenuti a Baluk”, adattato da Neil Simon in dialetto trentino (spettacolo finalista nel concorso “Sipario d’oro”).

Sabato 15 febbraio sarà invece la volta del Gruppo teatrale Tuenno, che riporterà sul palco il successo dello scorso anno “Un marito ideale”, tratto da Oscar Wilde, prima di partire per le trasferte primaverili.

Il 29 febbraio toccherà alla Compagnia teatrale “La Marianela” di Romallo, con lo spettacolo in dialetto noneso “La chitara del Zio… col tasto rewind”, adattamento di Giulio Visintainer a partire dal copione di Carlo Nani.

Il 14 marzo andrà in scena l’ultimo spettacolo del sabato sera: saranno gli amici della Filodrammatica di Caldonazzo a proporre un capolavoro del teatro italiano “La locandiera” di Goldoni, ma adattato da Matteo Pasqualini e tradotto in dialetto.

Per chiudere in bellezza la rassegna, domenica 22 marzo alle 16.30 calcherà il palco di Tuenno la Filodrammatica 4 Ville con il nuovo spettacolo scritto da Erman Franco Dalpiaz in dialetto Trentino: “Sì, ma con permesso”.