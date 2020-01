Scritte sui muri: il vizietto del centro sinistra di nascondere la spazzatura sotto il tappeto

La ginnastica artistica non è uno degli sport più seguiti, soprattutto in Italia, ed è quello che in molti chiamo «sport di nicchia».

Ciò nonostante migliaia di atleti amano tale disciplina incondizionatamente.

A Pergine Valsugana, Enrico Tomasi con le figlie Samantha e Jennifer hanno fondato l’associazione sportiva dilettantistica Cliogym, affiliata alla F.G.I.

Tutto iniziò nell’estate del 2004, quando i fondatori decisero di creare una realtà di ginnastica artistica che corrispondesse alla loro filosofia: dare la possibilità al maggior numero di ragazzi/e di praticare questo sport e raggiungere con poche atlete un’alta preparazione tecnica per poter partecipare a gare di livello superiore.

Oggi le atlete/i della Cliogym sono circa un centinaio, suddivisi in gruppi di età.

Sono coinvolti bambini e bambine di scuola materna ed elementare, ragazze di medie e superiori.

Vengono organizzati corsi per le agoniste e pre – agoniste, ed infine è stato costruito anche il gruppo delle “old school” ragazze che studiano o lavorano, ma troppo affezionate alla ginnastica per rinunciarci.

«Ho iniziato questo sport da oltre 18 anni, – ci spiega Melanie Cristofolini – ma la ginnastica e ancora amore per me, un’emozione che sento partire dalla pancia e che mi invade poi tutto il corpo; per questo non finisce la voglia di sapere, di migliorare, e soprattutto di trasmettere questo sport magnifico. Vedere le ragazze divertirsi, raggiungere piccole e grandi soddisfazioni e uscire dalla palestra contente, mi rende felice e mi ripaga di tutti gli sforzi».

Anche altre ragazze hanno cominciato ad intraprendere la strada per diventare allenatrici . Per Anna Pintarelli «insegnare alle bimbe e stata un’esperienza molto positiva, grazie alla quale ho capito che voglio lavorare con i bambini; perché vederli sorridere durante un esercizio e condividere con loro la mia passione è meraviglioso, spero che vedano nella ginnastica ciò che ho visto e vissuto io. Come dimenticare poi, il dolore ai muscoli dopo gli allenamenti, i calli sulle mani dopo le parallele, il sudore, le chiacchiere, l’ansia prima delle gare…».

Per Samantha questo sport è «il posto dove io sto bene anche se la giornata è cominciata male, il posto che mi rinvigorisce». La commuove vedere la passione che lega lei e le ragazze, vedere la soddisfazione che emanano chiedendo «Mi è venuto bene?» appena finito un esercizio.

«Mi accorgo che crescono assieme, dentro e fuori, e giorno dopo giorno con loro cresco anch’io. Si creano relazioni durature basate su una passione comune; ma più di tutto mi stupisce vedere che tengono duro dopo le sconfitte, e continuano a riprovarci»

Poi Samantha elenca le attività previste per il 2020: le gare di FGI (Federazione Ginnastica Italia) e CSI (Centro Sportivo Italiano), il gymcamp, alcuni allenamenti con la ex ginnasta olimpica Elisabetta Preziosa, varie gite, e infine delle trasferte per vedere le gare di atlete di alto livello.

Nel 2019 la Cliogym ha festeggiato i 15 anni e ha quindi voluto realizzare un saggio in grande, commuovendo atleti e genitori anche con l’utilizzo di vecchie foto.

Dietro a queste esibizioni c’è moltissimo lavoro, ma, come afferma Samantha «dopo mesi di fatica, vedere il saggio delle bambine e delle ragazze mi regala sempre lacrime di gioia e soddisfazione». Mostrando la ginnastica ad amici e parenti, si cerca di condividere il sentimento che si prova durante gli allenamenti, ma è quasi impossibile farlo cogliere a chi non l’ha mai provato.

Anche il presidente Enrico Tomasi descrive ogni saggio emozionante, pur avendone visti una trentina dalla fondazione della Cliogym.

Lo commuove vedere le ragazze che hanno passato la loro infanzia e la loro adolescenza ad allenarsi nella piccola palestra delle scuola G. Rodari, montando e smontando ogni giorno l’attrezzatura. «Cos’è per me la Cliogym? È una grande famiglia composta da ragazzi appassionati, ma non solo: anche i genitori sono coinvolti e ci aiutano spesso prima e dopo le esibizioni; è una famiglia che si impegna e si dedica alla ginnastica artistica, faticando volentieri per ottenere insieme tante soddisfazioni».

Ma qual è il motivo che non permette ad atleti ed atlete di smettere di praticare questo sport?

«Cominci e non sai neanche bene perché, all’inizio è come un altro hobby, ma poi continuando senti la passione ed il bisogno – tenta di spiegarci Rossella Offer – crea dipendenza, ti resta sempre dentro e non riesci ad abbandonarlo. La palestra diventa la tua seconda casa, dove trascorri tempo ed emozioni».

Anche Eleonora Farina prova a farci entrare in questo mondo attraverso la sua testimonianza: «la ginnastica artistica mi ha dato tanto, ho imparato a cadere e rialzarmi. Mi ha insegnato a non mollare mai nemmeno quando è dura ricominciare, perché se qualcosa ti piace veramente, dai tutto te stesso».

«Pure quando sono lontana, la ginnastica mi fa sentire a casa – ci racconta Francesca Farina – non dimenticherò mai le gare e l’agitazione in cui si è immersi. Le compagne di squadra ti sostengono e ti incoraggiano, ma in quel momento non senti niente e nessuno, esisti solo tu, il tuo corpo e la ginnastica».

E come riuscire a fare capire questo amore a chi non lo prova?

Che vale la pena avere le mani distrutte, tornare a casa con tutto il corpo che fa male, patire per giorni il dolore ai muscoli, alla schiena, al collo?

Avere paura di infortunarsi ma rischiare lo stesso, perché in quel momento ciò che si vuole è provare e riuscirci?

«Ma chi te lo fa fare?» è la domanda di amici e famigliari, ma l’unica cosa a cui si pensa è tornare ad allenarsi, perché la paura più grande è quella di non poterlo più fare.

Come si può spiegare l’emozione del proprio corpo che vibra e freme dalla voglia di saltare in aria, girare, senza sapere bene cosa sta accadendo, e tutto nel giro di pochissimi secondi? Poi si arriva, a volte in piedi, a volte a terra, ma in entrambi i casi non basta, e si desidera provare ancora quell’adrenalina e quell’emozione.

La ginnastica è tutto questo: è impegno, è fatica, è passione, è paura, è coraggio, è adrenalina, è consapevolezza del proprio corpo, è dolore, è delusione, è soddisfazione, è volare, è desiderio, è soluzione, è amore. La Cliogym, a tutto ciò, aggiunge le risate, l’ambiente familiare, il sostegno, l’aiuto reciproco e l’amicizia.